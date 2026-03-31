Giá vàng thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới tăng phiên thứ 2 liên tiếp khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm dấy lên lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất sẽ tăng cao hơn.

Chốt phiên giao dịch 30/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 16,8 USD lên 4.510,2 USD /ounce. Còn trong phiên đang diễn ra, kim loại quý tăng thêm 59,2 USD lên 4.569,4 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,7% lên 4.557,5 USD /ounce.

Trước đó, giá vàng mở đầu phiên đầy khả quan với mốc giao dịch trên 4.500 USD /ounce nhưng chỉ sau vài giờ, giá kim quý rơi xuống 4.485 dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, trước khi phục hồi về mức giá chốt phiên.

Tuy đã duy trì đà phục hồi trong suốt 2 phiên liên tiếp, vàng thế giới cũng đã có một tháng giao dịch đầy biến động khi mất hơn 14% giá trị, đưa kim loại này đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008. Giá năng lượng tăng vọt đã làm gia tăng lo ngại lạm phát, buộc thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về lãi suất, theo Reuters.

Vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, nhưng lại không mang lại lợi suất nên trở nên kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng cao.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết cuộc chiến tại Trung Đông vẫn đang diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đang hỗ trợ giá vàng tăng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Vì vậy trong ngắn hạn, thị trường sẽ tập trung vào diễn biến chiến sự, giá dầu thô, lợi suất trái phiếu và chỉ số USD.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể kiên nhẫn chờ đợi để đánh giá tác động của xung đột ở Trung Đông đối với nền kinh tế và lạm phát. Trước đó trong tháng này, Fed đã giữ nguyên lãi suất điều hành qua đêm trong khoảng 3,5-3,75%.

Một loạt dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm số liệu việc làm mới, doanh số bán lẻ, báo cáo việc làm ADP và bảng lương phi nông nghiệp.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và Forex.com, nhận định vùng 4.700- 4.750 USD có thể là ngưỡng thử thách cho bất kỳ đợt phục hồi ngắn hạn nào của giá vàng.

"Nếu vàng không thể vượt qua vùng này, đợt phục hồi hiện tại có nguy cơ suy yếu giống như các lần trước", ông nói thêm.

Về tình hình địa chính trị, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các cơ sở năng lượng và mỏ dầu của Iran sẽ bị phá hủy nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, sau khi Tehran gọi các đề xuất hòa bình của Mỹ là phi thực tế và phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 70,27 USD /ounce. Ngoài ra, bạch kim tăng 1,6% lên 1.891,71 USD /ounce, trong khi palladium tăng 2,9% lên 1.416,47 USD /ounce.