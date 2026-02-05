Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục nhích lên, dao động gần mức cao nhất trong một tuần, khi các căng thẳng địa chính trị và kinh tế tiếp tục hỗ trợ đà tăng.

Chốt phiên giao dịch 4/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.963,8 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 4/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 19,1 USD lên 4.963,8 USD /ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm tăng lên mốc 5.022 USD /ounce trước khi bị áp lực chốt lời và quay về vùng giá 4.975 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng tăng 1,8% lên 5.036,8 USD /ounce.

Về mặt địa chính trị, Iran và Mỹ đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán tại Oman vào ngày 6/1 (giờ địa phương), dù vẫn còn bất đồng về yêu cầu của Washington muốn đàm phán về chương trình tên lửa của Tehran. Trong khi đó, Iran khẳng định chỉ thảo luận về chương trình hạt nhân, theo Reuters.

Mới đây, báo cáo của ADP cho thấy việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ chỉ tăng 22.000 trong tháng 1, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 48.000 của các nhà kinh tế. Sự suy yếu của thị trường lao động thường củng cố lập luận cho việc cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ tạo việc làm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "không nghi ngờ nhiều" về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất. Còn Bộ trưởng Tài chính Bessent nói ông không có ý kiến về việc tổng thống có thẩm quyền theo Hiến pháp để sa thải Chủ tịch hay một thành viên Hội đồng Thống đốc Fed hay không.

Trong khi đó, Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét nỗ lực của ông Trump nhằm bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook, người cho rằng mức lãi suất hiện tại chỉ mang tính thắt chặt nhẹ và phát tín hiệu ủng hộ việc thận trọng trước khi tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm 2026 và đang theo dõi báo cáo JOLTS (số vị trí việc làm và luân chuyển lao động) tháng 12, dự kiến công bố trong ngày, sau khi bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa một phần so với kế hoạch công bố vào ngày 3/1.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 89,88 USD /ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 121,64 USD /ounce vào tuần trước.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 2,1% lên 2.272,55 USD /ounce, sau khi lập đỉnh lịch sử 2.918,8 USD /ounce vào ngày 26/1; trong khi palladium tăng 0,7% lên 1.787,55 USD /ounce.