Giá vàng thế giới tăng dựng đứng

Giá vàng chạm mức cao kỷ lục khi giới đầu tư chờ đợi các bài phát biểu sắp tới của quan chức Fed và dữ liệu lạm phát quan trọng, nhằm tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới 3.738 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 22/9. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch ngày 22/9 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 53 USD lên 3.738 USD /ounce. Như vậy, giá vàng đã tăng hơn 1,4% so với tuần trước, chính thức thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử.

Tính từ đầu năm, giá kim loại quý thế giới đã tăng hơn 40%. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ hiện cũng tăng 1,3% so với phiên liền trước lên 3.752,6 USD /ounce.

"Dòng vốn trú ẩn an toàn tiếp tục chảy vào do những bất ổn địa chính trị vẫn còn chao đảo, trong đó có cuộc chiến Nga - Ukraine. Đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước và khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm trước cuối năm cũng đang hỗ trợ giá vàng", Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Giá vàng thế giới đang tăng dựng đứng, thiết lập đỉnh lịch sử mới.



Tuần trước, Fed đã cắt giảm lãi suất 0,25% và phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng thêm, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu.

Còn trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu quan trọng gồm ước tính sơ bộ về chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI S&P Flash), doanh số bán nhà mới, GDP của Mỹ trong quý II, đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 và khảo sát tâm lý người tiêu dùng.

Ngoài ra, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và tân thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) Stephen Miran - người nổi tiếng với quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất sâu hơn - dự kiến trở thành tâm điểm của giới đầu tư, theo Reuters.

Theo Societe Generale, sau giai đoạn suy giảm theo mùa thường thấy của nhu cầu vàng tại Anh, lực mua từ ngân hàng trung ương đã phục hồi lên 63 tấn, ngang với mức trung bình sau năm 2022 và góp phần củng cố tâm lý tích cực.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng tăng cao kỷ lục trong phiên giao dịch mới nhất. Giá bạc giao ngay tăng gần 1,9% lên 43,9 USD /ounce - mức cao nhất trong hơn 14 năm, bạch kim tăng 0,53% lên 1.422 USD /ounce. Trong khi đó, palladium cũng nhích thêm 3,23% lên 1.196 USD /ounce.

Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Nemo.money, nhận định bạc vẫn có thể tìm thêm dư địa tăng giá khi nhà đầu tư hướng tầm nhìn vượt ra khỏi mức đỉnh lịch sử của vàng.

Với tỷ lệ vàng/bạc hiện quanh mức 86 và vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm là 82, bạc còn cơ hội để bắt kịp vàng.