Giá vàng chiều nay giảm tiếp 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm mạnh 6 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vài giờ giao dịch đầu tuần (23/3). Ảnh: Châu Dương.
Đầu giờ chiều 23/3, giá vàng miếng trong nước tiếp tục lao dốc thêm 2 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng, nâng tổng mức giảm từ khi mở cửa giao dịch đến nay lên tới 6 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... hiện đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Đây vẫn là mức giá thấp nhất của vàng miếng trong khoảng 2 tháng trở lại đây.
Tính trong một tuần gần nhất, mặt hàng này đã mất gần 18 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với vùng đỉnh đầu năm - thời điểm giá áp sát mốc 191 triệu/lượng, giá vàng miếng hiện đã giảm tới 26 triệu đồng/lượng. Tính thêm chênh lệch giá mua - bán 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng ở vùng đỉnh đang chịu khoản lỗ lên tới 29 triệu đồng/lượng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|23/3
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|162
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|165
Diễn biến giảm sâu cũng ghi nhận ở mặt hàng vàng nhẫn khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt nới rộng mức giảm trong phiên sáng lên khoảng 4,5-6 triệu đồng/lượng.
Sau điều chỉnh, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 161,7 - 164,8 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hiện giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng. PNJ hạ xuống còn 161,9 - 164,9 triệu đồng/lượng. Còn Mi Hồng giao dịch quanh mức 162 - 164,5 triệu đồng/lượng.
Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm mạnh trong thời gian gần đây. Trong 7 ngày qua, giá mặt hàng này đã giảm gần 18 triệu đồng/lượng.
Nếu so với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1, mức giảm đã lên tới hơn 26 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch mua - bán, người mua vàng nhẫn hiện cũng đang lỗ ròng khoảng 29 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ khi mua sản phẩm vàng miếng SJC.
Đà giảm mạnh và liên tục của giá vàng trong nước thời gian qua đã khiến toàn bộ người mua vàng từ đầu tháng 2 đến nay đều đang thua lỗ.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã rớt gần 270 USD (-6%), hiện giao dịch quanh vùng 4.223 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 134 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước tới 31 triệu đồng/lượng. Đây được xem là mức chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay.
