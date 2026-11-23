Nhiều cổ phiếu đầu ngành giảm sâu từ đỉnh, có mã đã trở về vùng giá cách đây gần 10 năm trước dù chỉ số VN-Index vẫn trên 1.600 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng đáng chú ý khi hàng loạt cổ phiếu từng được nhà đầu tư săn đón liên tục lao dốc, quay về vùng giá đã xuất hiện từ nhiều năm trước.

Từ công nghệ, ngân hàng đến bất động sản, hóa chất và hạ tầng hàng không, nhiều doanh nghiệp đầu ngành đã đánh mất phần lớn thành quả tăng giá tích lũy trong các chu kỳ trước. Thậm chí, một số cổ phiếu đang giao dịch tại vùng giá từng xuất hiện từ gần một thập kỷ trước.

Đáng nói, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh VN-Index vẫn duy trì ở vùng điểm cao so với phần lớn lịch sử thị trường. Kết thúc phiên 20/11, chỉ số đại diện sàn HoSE tạm dừng tại 1.688,79 điểm, trong khi nhiều cổ phiếu lớn đã giảm 40-80% so với đỉnh gần nhất.

Cổ phiếu công nghệ quay về vùng giá của nhiều năm trước

Cổ phiếu FPT của CTCP FPT là một trong những trường hợp đáng chú ý. Kết thúc phiên giao dịch 20/11, thị giá FPT giảm thêm 1,53% xuống 45.000 đồng/cổ phiếu, đánh dấu vùng giá thấp nhất của cổ phiếu này trong khoảng 3,5 năm trở lại đây, tương đương mức giao dịch từng xuất hiện vào năm 2023.

So với vùng đỉnh gần 120.000 đồng/cổ phiếu thiết lập đầu năm 2025, thị giá FPT đã giảm hơn 60%. Riêng từ đầu tháng 11, cổ phiếu này mất gần 15% giá trị.

Đà giảm thị giá cũng kéo vốn hóa của FPT xuống còn khoảng 85.000 tỷ đồng , thấp hơn nhiều so với mức hơn 160.000 tỷ ghi nhận cuối năm 2025.

Áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài là một trong những nguyên nhân tác động đến cổ phiếu FPT. Theo thống kê giao dịch, tính đến ngày 20/11, khối ngoại đã bán ròng khoảng 18.600 tỷ đồng cổ phiếu FPT từ đầu năm, đưa mã này trở thành một trong những cổ phiếu bị khối ngoại rút vốn mạnh nhất thị trường.

Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh FPT vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận 2 con số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những thách thức mới đối với mô hình gia công phần mềm truyền thống.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm còn vài chục nghìn đồng/đơn vị dù từng có giá cả trăm nghìn đồng. Ảnh: Tạo bởi AI.

Cùng ngành công nghệ, cổ phiếu CMG của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC cũng trải qua đợt điều chỉnh kéo dài.

CMG hiện giao dịch quanh mức 16.200 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa doanh nghiệp xuống khoảng 3.800 tỷ đồng .

So với vùng đỉnh gần 60.000 đồng/cổ phiếu thiết lập giữa năm 2024, thị giá CMG đã mất khoảng 73% giá trị.

Biểu đồ dài hạn cho thấy cổ phiếu CMG hiện đã quay về vùng giao dịch từng xuất hiện trong năm 2021, đồng nghĩa phần lớn thành quả tăng giá của 5 năm qua đã bị xóa bỏ.

Đáng chú ý, cổ phiếu này gần như không có nhịp phục hồi đáng kể trong những tháng gần đây. Riêng từ đầu tháng 11 đến nay, thị giá CMG tiếp tục giảm thêm khoảng 10%.

PNJ rơi về vùng giá gần 10 năm trước

Nếu FPT và CMG giảm giá bởi câu chuyện kinh doanh ngành công nghệ, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận lại trải qua đợt lao dốc nhanh vì khủng hoảng ngành kim cương.

Kết thúc phiên 20/11, cổ phiếu PNJ giảm 2,2% xuống 13.500 đồng/đơn vị, kéo vốn hóa doanh nghiệp xuống còn khoảng 6.900 tỷ đồng .

So với vùng đỉnh trên 80.000 đồng/cổ phiếu thiết lập đầu năm 2026, thị giá PNJ đã mất khoảng 84%. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu PNJ trong gần một thập kỷ qua, tương đương mức giao dịch khoảng năm 2016.

Giá cổ phiếu PNJ trôi ngược về thời điểm cách đây 10 năm. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, phần lớn đà giảm của PNJ diễn ra trong nửa cuối năm 2026, trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn chưa từng có sau "cú sốc" liên quan đến thị trường buôn bán kim cương.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua việc điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu giảm từ 48.660 tỷ đồng xuống còn 39.057 tỷ, trong khi kế hoạch lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 3.409 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản dự phòng khoảng 7.071 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ mua lại sản phẩm, sau những vấn đề phát sinh tại mảng kim cương.

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), nếu không tính khoản dự phòng này, PNJ có thể đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 khoảng 800 tỷ đồng .

Trong cuộc phỏng vấn được PNJ công bố ngày 20/11, CEO Phan Quốc Công thừa nhận tình hình tài chính của doanh nghiệp đang ở trạng thái "hết sức khẩn cấp". Công ty đang đồng thời giải quyết những bất cập trong quản trị, tái cấu trúc bộ máy và xây dựng phương án thực hiện nghĩa vụ với khách hàng.

Hai ngân hàng quốc doanh đánh mất hàng trăm nghìn tỷ vốn hóa

Làn sóng điều chỉnh giá cổ phiếu cũng xuất hiện ở nhóm ngân hàng, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường.

Trong đó, mã VCB của Vietcombank kết thúc phiên 20/11 ở mức 50.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,2% so với phiên liền trước. So với vùng đỉnh khoảng 76.000-78.000 đồng/cổ phiếu thiết lập đầu năm 2026, thị giá VCB đã giảm khoảng 34-36%.

Diễn biến này đưa cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn nhất sàn HoSE trở lại vùng giao dịch từng xuất hiện vào đầu năm 2023.

Với vốn hóa hiện khoảng 420.000 tỷ đồng , Vietcombank vẫn thuộc nhóm doanh nghiệp lớn nhất thị trường chứng khoán, song mức điều chỉnh từ đỉnh đã thổi bay hàng trăm nghìn tỷ vốn hóa của ngân hàng.

Tương tự, cổ phiếu BID của BIDV hiện phổ biến giao dịch quanh mức 30.000 đồng/đơn vị. So với vùng đỉnh khoảng 52.000 đồng đầu năm 2026, BID đã mất hơn 42% thị giá.

Giá cổ phiếu này đang quay về vùng giao dịch từng xuất hiện vào cuối năm 2023, đồng thời xóa bỏ phần lớn thành quả tăng giá của chu kỳ 3 năm vừa qua.

Vốn hóa BID hiện còn khoảng 234.000 tỷ đồng , thấp hơn đáng kể so với thời điểm cổ phiếu lập đỉnh.

Cổ phiếu lớn bất động sản, hóa chất và hàng không cũng giảm mạnh

Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền hiện dao động quanh mức 15.000 đồng/cổ phiếu, giảm 55% so với vùng đỉnh gần 34.000 đồng thiết lập cuối năm 2025.

Đáng chú ý, trong những phiên đầu tháng 11, mã KDH từng lùi về vùng 13.000-14.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vùng đáy ghi nhận cuối năm 2022.

Dù đã xuất hiện một số nhịp hồi phục, cổ phiếu này vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài. Tính đến phiên 20/11, vốn hóa Nhà Khang Điền còn khoảng 19.000 tỷ đồng .

Tương tự, cổ phiếu BCM của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex cũng ghi nhận đợt giảm giá kéo dài.

Từng có thời điểm giao dịch ở mức gần 100.000 đồng/cổ phiếu năm 2022, thị giá BCM hiện chỉ còn 36.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm khoảng 64%.

Theo biểu đồ giao dịch, BCM đã trở lại vùng giá thấp nhất trong khoảng 5 năm, tương đương các mức từng xuất hiện đầu năm 2021. Vốn hóa doanh nghiệp hiện còn khoảng 37.000 tỷ đồng .

Thị giá nhiều cổ phiếu lùi về mức thấp nhất kể từ dịch Covid-19. Ảnh: TradingView.

Tại nhóm hóa chất, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng ghi nhận diễn biến tương tự.

Sau khi vượt mốc 100.000 đồng/đơn vị trong năm 2024, DGC liên tục đi xuống và kết thúc phiên 20/11 ở mức 31.000 đồng, giảm khoảng 70% so với đỉnh. Đây là vùng giá từng xuất hiện trong giai đoạn cuối năm 2021, trước khi cổ phiếu hóa chất này bước vào chu kỳ tăng mạnh.

Đáng chú ý, đà giảm của DGC không diễn ra trong một vài phiên riêng lẻ mà kéo dài qua nhiều tháng, với các nhịp hồi phục ngày càng ngắn.

Cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kết thúc phiên 20/11 tạm dừng ở mức 36.500 đồng/đơn vị, thấp hơn khoảng 55% so với đỉnh trên 80.000 đồng thiết lập đầu năm 2026.

Trên biểu đồ dài hạn của ACV cho thấy cổ phiếu này đã quay về vùng giá từng xuất hiện trong giai đoạn 2020, thời điểm ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.