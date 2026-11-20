Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 900 tỷ đồng trong phiên 20/11. VN-Index giảm nhẹ trước sự điều chỉnh của cổ phiếu chứng khoán và bất động sản.

Thị trường tiếp tục rung lắc và thoát một phiên giảm sâu. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần 20/11 trong trạng thái giằng co, khi lực cầu xuất hiện vào cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh và có thời điểm lùi xuống dưới 1.670 điểm. Dù xuất hiện một số nhịp hồi phục, chỉ số chủ yếu dao động trong vùng 1.670-1.675 điểm trước khi bước vào giờ nghỉ trưa.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục rung lắc và có lúc giảm về gần 1.665 điểm. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng sau 13h giúp VN-Index bật tăng trở lại. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian cuối phiên, chỉ số có nhịp hồi phục khá mạnh, tiến sát ngưỡng 1.690 điểm.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.688,79 điểm, giảm 0,83 điểm (-0,1%). Diễn biến trên hai sàn còn lại kém tích cực hơn khi HNX-Index giảm 4,35 điểm (-1,8%) xuống 234,59 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 1,22 điểm (-1%), còn 119,14 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 17.000 tỷ đồng , trong đó HoSE ghi nhận khoảng 15.933 tỷ đồng , tăng 6% so với phiên liền trước.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 446 mã giảm (gồm 45 mã giảm sàn) trong khi có 243 mã tăng (gồm 34 mã tăng trần) và 854 mã đứng giá.

Rổ VN30 cũng ghi nhận diễn biến phân hóa với 13 cổ phiếu tăng, 13 mã giảm và 4 mã đứng giá. Chỉ số VN30 đóng cửa tại 1.786 điểm, giảm hơn 1 điểm.

VN-Index cố gắng hồi phục trong cuối phiên 20/11. Ảnh: TradingView.

Áp lực điều chỉnh tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn. Trong đó, MBB (-2,4%), ACB (-2,2%), VPB (-1,9%), BID (-1,6%), HDB (-1,6%) và VCB (-1,2%) đồng loạt giảm giá.

Theo thống kê mức độ ảnh hưởng, VCB là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên VN-Index khi lấy đi khoảng 1,03 điểm. Theo sau là MBB, VPB và BID.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn thu hút dòng tiền, nổi bật là TCB (+2,9%), STB (+2,6%), CTG (+0,3%) và LPB (+0,2%).

Tại nhóm bất động sản, VIC (+0,8%) tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu này đóng góp khoảng 3,08 điểm cho VN-Index, cao nhất trong số các mã tác động tích cực đến chỉ số.

Ngoài ra, TCH (+4,9%) tăng mạnh, trong khi VHM đứng tham chiếu. Ngược lại, KDH (-2,5%), NVL (-3,1%), CEO (-2,5%) và DXG (-1,4%) chịu áp lực bán.

Ở nhóm công nghệ, FPT (-1,5%) tiếp tục điều chỉnh, đóng cửa tại 45.000 đồng/cổ phiếu. Một số cổ phiếu tiêu dùng và công nghiệp cũng giảm như MWG (-0,6%), MSN (-0,3%), GEX (-1,2%) và GMD (-2,8%).

Trong khi đó, nhóm dầu khí ghi nhận sự phân hóa với GAS (+1,7%), BSR (+0,4%) tăng giá, còn POW (-1,9%) giảm.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ trong phiên cuối tuần.

Trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng 894 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT với gần 157 tỷ đồng , tiếp đến là ACB (- 145 tỷ đồng ), HDB (- 104 tỷ đồng ), MBB (- 57 tỷ đồng ) và SHB (- 49 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, POW bất ngờ dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 152 tỷ đồng , vượt xa các cổ phiếu còn lại. Theo sau là TCH (+ 34 tỷ đồng ), MSN (+ 24 tỷ đồng ), TCX (+ 19 tỷ đồng ).