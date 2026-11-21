Cổ phiếu FPT mất hơn 60% thị giá từ đỉnh, bị khối ngoại bán ròng gần 19.000 tỷ đồng từ đầu năm, trong khi hoạt động kinh doanh vẫn ghi nhận tăng trưởng 2 chữ số.

Từng là một trong những cổ phiếu công nghệ được nhà đầu tư nước ngoài săn đón nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, FPT đang trải qua giai đoạn điều chỉnh kéo dài, với áp lực bán ngày càng lớn.

Kết thúc phiên giao dịch 20/11, cổ phiếu FPT của CTCP FPT giảm thêm 1,53%, xuống còn 45.000 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Chỉ trong một tuần, thị giá FPT đã giảm gần 9%. Nếu tính từ đầu tháng 11, mức giảm lên tới gần 15%. So với vùng đỉnh khoảng 115.000-120.000 đồng/cổ phiếu thiết lập đầu năm 2025, mã chứng khoán này đã mất hơn 60% giá trị.

Đà giảm của cổ phiếu khiến vốn hóa thị trường của FPT thu hẹp còn khoảng 84.858 tỷ đồng , tương đương hơn 3,2 tỷ USD . So với đầu tháng, vốn hóa doanh nghiệp đã giảm khoảng 5.500 tỷ đồng .

Khối ngoại bán ròng gần 19.000 tỷ đồng

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất tại FPT là làn sóng bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài.

Riêng phiên cuối tuần này, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 3,48 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng hơn 157 tỷ đồng .

Tính chung từ đầu tháng đến nay, FPT dẫn đầu danh sách cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng trên cả 3 sàn với giá trị khoảng 1.992 tỷ đồng , bỏ xa các mã VCB (- 950 tỷ đồng ), MBB (- 809 tỷ đồng ) và ACB (- 607 tỷ đồng ).

Rộng lớn, áp lực rút vốn tại FPT đã diễn ra trong phần lớn năm nay. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 18.611 tỷ đồng cổ phiếu FPT, chỉ đứng sau VHM với gần 22.942 tỷ đồng .

10 CỔ PHIẾU BỊ KHỐI NGOẠI BÁN MẠNH NHẤT TỪ ĐẦU NĂM Nguồn: Vietstock Finance. Nhãn VHM FPT VIC MCH ACB VCB STB HDB VPB MSB Giá trị bán ròng tỷ đồng 22940 18610 11080 8640 8380 7480 6340 5590 4980 4180

Hoạt động bán ròng kéo dài cũng khiến cơ cấu cổ đông FPT thay đổi đáng kể.

Từ một cổ phiếu thường xuyên kín room ngoại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT đã giảm xuống còn khoảng 24% theo dữ liệu có hiệu lực ngày 20/11, so với mức gần 39% cuối năm 2025.

Với giới hạn sở hữu nước ngoài tối đa 49%, lượng cổ phiếu còn có thể mua thêm của nhà đầu tư nước ngoài tại FPT đã lên tới hơn 453 triệu đơn vị.

Diễn biến này trái ngược với giai đoạn trước, khi FPT thường xuyên nằm trong nhóm cổ phiếu được các quỹ đầu tư nước ngoài ưu tiên nắm giữ nhờ triển vọng tăng trưởng của ngành công nghệ và hoạt động xuất khẩu phần mềm.

Vì sao cổ phiếu FPT giảm dù lợi nhuận vẫn tăng?

Điều đáng chú ý là diễn biến của cổ phiếu FPT không đi cùng sự suy giảm tương ứng trong kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo 10 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 44.959 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 17%, tương đương bình quân gần 1.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Dù vậy, trong báo cáo phân tích với tiêu đề "Khó để cạnh tranh", Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã chỉ ra rằng doanh thu mảng công nghệ thông tin nước ngoài của FPT trong quý III chỉ tăng 8% so với cùng kỳ xuống mức tăng trưởng 1 chữ số sau thời gian dài duy trì tốc độ 2 chữ số.

Đặc biệt, Nhật Bản, thị trường từng đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của FPT với tốc độ trên 20% mỗi năm, chỉ ghi nhận mức tăng doanh thu khoảng 8% trong quý III.

Tình trạng tương tự xuất hiện tại Mỹ, nơi doanh thu tăng 8%, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 2%. Châu Âu là điểm sáng với mức tăng 28%, song mới chiếm khoảng 10% doanh thu công nghệ nước ngoài nên chưa đủ sức bù đắp sự chững lại tại các thị trường lớn.

Theo VCBS, một trong những nguyên nhân cốt lõi đến từ sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh, đang làm thay đổi cấu trúc cạnh tranh của ngành gia công phần mềm.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu tại các thị trường quốc tế của FPT chậm lại. Ảnh: Tạo bởi AI.

Khi một kỹ sư công nghệ thông tin có thể đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn nhờ AI, trong khi nhu cầu thị trường không tăng tương ứng, áp lực cạnh tranh về giá dịch vụ cũng gia tăng.

Điều này khiến lợi thế chi phí nhân công, vốn là một trong những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm như FPT tăng trưởng trong nhiều năm, dần thu hẹp.

Không chỉ doanh thu, tốc độ ký kết hợp đồng mới cũng xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý.

Theo báo cáo ngày 13/11 của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), giá trị hợp đồng ký mới của FPT trong quý III chỉ tăng gần 4% so với cùng kỳ, giảm mạnh so với mức tăng 45% trong quý II và 22% trong Quý I.

Dù lũy kế 9 tháng vẫn tăng 23%, ACBS cho rằng đà tăng trưởng của FPT đang chịu ảnh hưởng từ việc không còn hiệu ứng nền so sánh thấp, sự thay đổi cơ cấu hợp đồng và tình trạng trì hoãn ngân sách công nghệ thông tin của một số khách hàng.

Đáng chú ý, số lượng hợp đồng có giá trị trên 10 triệu USD giảm so với cùng kỳ, trái ngược với xu hướng tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm.

Tại Nhật Bản, sự chững lại của FPT cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý khi nhu cầu đầu tư công nghệ của các doanh nghiệp nước này nhìn chung vẫn có triển vọng tăng trưởng.

ACBS nhận định những yếu tố đặc thù như cơ cấu hợp đồng, thời điểm triển khai dự án, biến động tỷ giá và thị phần cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của FPT.

Trong khi đó, FPT đang chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh để thích ứng với những thay đổi của ngành.

Theo thông tin được Vietcap cập nhật sau cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, FPT đã tăng giá hợp đồng tính bằng đồng yen trung bình khoảng 9% đối với 55 khách hàng Nhật Bản trong năm 2026 và dự kiến tiếp tục đàm phán điều chỉnh giá với 100 khách hàng khác vào năm 2027.

Doanh nghiệp cũng đang giảm tỷ trọng hợp đồng tính phí theo thời gian và nhân sự, đồng thời tăng tỷ trọng hợp đồng giá cố định và những mô hình ứng dụng AI.

Cổ phiếu FPT còn hấp dẫn?

Sau đợt giảm giá kéo dài, định giá cổ phiếu FPT đã xuống mức thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Theo ACBS, tại ngày 11/11, cổ phiếu FPT giao dịch với hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) 12 tháng gần nhất khoảng 9,3 lần và P/E dự phóng năm 2027 khoảng 8,9 lần, tương đương gần một nửa mức trung vị 3 năm.

Dù vậy, các công ty chứng khoán đang có những đánh giá khác nhau về triển vọng cổ phiếu này.

ACBS giữ quan điểm tích cực về cổ phiếu FPT, nhưng vẫn điều chỉnh giảm 3% dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2027 của FPT xuống còn 13.025 tỷ đồng , tương ứng mức tăng trưởng gần 11%.

Theo đơn vị này, triển vọng tăng trưởng của mảng công nghệ thông tin nước ngoài đang trở nên thận trọng hơn, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản.

VCBS dự báo tăng trưởng doanh thu tại Nhật Bản có thể giảm từ 20% trong năm 2026 xuống còn 12% năm 2027. Tại Mỹ, tốc độ tăng trưởng dự kiến giảm từ 8% xuống 5%.

Ở chiều ngược lại, FPT vẫn đang đẩy mạnh đầu tư vào AI để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Theo VCBS, hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đã khai thác trên 90% công suất và bắt đầu có lãi từ quý II. Doanh nghiệp cũng mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế như Nvidia, Microsoft và OpenAI.

Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ AI và phân tích dữ liệu của FPT trong 10 tháng đầu năm đạt 3.292 tỷ đồng , tăng hơn 50% so với cùng kỳ.