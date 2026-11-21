Giá điện sinh hoạt có thể được tính theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật, thay vì chỉ áp dụng biểu giá lũy tiến như hiện nay.

Bộ Công Thương được giao nghiên cứu, xây dựng lộ trình triển khai cơ chế tính giá điện sinh hoạt theo giờ. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 21/11, với 488/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung cơ chế áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng.

Theo quy định mới, giá điện sinh hoạt có thể được phân chia theo 3 khung giờ gồm cao điểm, thấp điểm và bình thường khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Nghiên cứu cơ chế tính giá điện sinh hoạt theo giờ

Bộ Công Thương được giao nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình triển khai cơ chế này đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Hiện nay, cơ chế tính giá điện theo thời gian sử dụng chủ yếu áp dụng đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, các hộ gia đình vẫn thanh toán tiền điện theo biểu giá bán lẻ sinh hoạt lũy tiến 5 bậc, với mức thấp nhất 1.901 đồng/kWh và cao nhất 3.844 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo khung giờ được điều chỉnh từ cuối tháng 4, thời gian cao điểm tập trung từ 17h30-22h30 các ngày trong tuần, trong khi giờ thấp điểm kéo dài từ 0-6h hàng ngày.

Tuy nhiên, đây chưa phải khung giờ tính giá được ấn định cho các hộ gia đình. Trước đó, vào tháng 6, Bộ Công Thương từng cho biết chưa đủ điều kiện kỹ thuật để áp dụng cơ chế giá điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng tương tự nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh.

BIỂU GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT 5 BẬC (TỪ NGÀY 1/11) Bậc Mức tiêu thụ Đơn giá (đồng/kWh) 1 0-100 kWh 1.901 2 101-200 kWh 2.289 3 201-400 kWh 2.894 4 401-700 kWh 3.456 5 701 kWh trở lên 3.844

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc nghiên cứu mở rộng cơ chế giá điện theo giờ có thể khuyến khích người dân điều chỉnh thời điểm sử dụng điện, hạn chế tình trạng tiêu thụ tập trung vào giờ cao điểm, qua đó giảm áp lực vận hành hệ thống điện.

Bên cạnh cơ chế giá điện theo giờ, Luật sửa đổi còn bổ sung lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo hướng áp dụng giá điện nhiều thành phần.

Theo đó, giá bán lẻ điện có thể bao gồm tối thiểu 2 thành phần, chẳng hạn giá công suất và giá điện năng, giá cố định và giá biến đổi hoặc các thành phần khác nếu có. Cơ chế này được áp dụng đối với các nhóm khách hàng khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật.

Luật cũng quy định Bộ Công Thương có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giá bán điện tại các khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo chưa được kết nối với lưới điện quốc gia, phù hợp với từng cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh.

Đối với hoạt động kinh doanh điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao quy định phương pháp xác định giá bán buôn điện, phương pháp lập và thủ tục phê duyệt khung giá bán buôn điện, đồng thời ban hành khung giá và giá bán buôn điện.

Bộ trưởng cũng có trách nhiệm quy định việc thực hiện giá bán lẻ điện đối với từng nhóm khách hàng và ban hành biểu giá bán lẻ điện tương ứng.

Chi phí chưa được tính vào giá điện phải được kiểm toán độc lập

Một nội dung đáng chú ý khác của Luật sửa đổi liên quan đến nguyên tắc điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Theo đó, giá điện phải được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của các thông số đầu vào, bảo đảm bù đắp các chi phí hợp lý, hợp lệ.

Việc điều chỉnh giá điện cũng bao gồm phân bổ những khoản chi phí chưa được tính toán hoặc chưa được bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân, cùng mức lợi nhuận hợp lý nhằm bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh.

Đáng chú ý, Luật quy định các khoản chi phí chưa được tính toán hoặc chưa được bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân phải được kiểm toán độc lập.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có hiệu lực từ ngày 1/6/2027, trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.