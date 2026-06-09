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Thể thao World Cup 2026

Giá đồ ăn, thức uống tại World Cup 2026 gây tranh cãi

  • Thứ ba, 9/6/2026 15:53 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Người hâm mộ đến các sân vận động tại Mexico ở World Cup 2026 có thể phải chi khoản tiền không nhỏ chỉ để mua nước uống và đồ ăn nhanh trong ngày thi đấu.

Mức giá có phần ''đắt đỏ'' đang nhận không ít ý kiến trái chiều.

World Cup 2026 còn chưa khởi tranh nhưng một chủ đề đã khiến nhiều người hâm mộ bàn tán trên mạng xã hội: giá đồ ăn và thức uống tại các sân vận động ở Mexico.

Theo bảng giá vừa được công bố, một ly bia Michelob Ultra có giá 310 peso Mexico, tương đương khoảng 17,75 USD. Trong khi đó, Corona - thương hiệu bia nổi tiếng của nước chủ nhà - được bán với giá 299 peso (17,12 USD). Các lựa chọn khác như Flying Fish hay Michelob Zero cũng đều dao động quanh mốc 17 USD.

Không chỉ đồ uống có cồn, những mặt hàng thiết yếu khác cũng có mức giá đáng chú ý. Một chai nước đóng chai được bán với giá 80 peso, tương đương 4,58 USD. Trong khi đó, một phần khoai tây chiên có giá tới 200 peso, tương đương 11,45 USD.

Mức giá này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Nhiều ý kiến cho rằng chi phí ăn uống tại sân đang trở thành gánh nặng không nhỏ đối với những khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu, đặc biệt khi World Cup 2026 kéo dài gần 6 tuần và thu hút lượng lớn du khách quốc tế.

Mexico là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự. Số trận đấu tăng lên đồng nghĩa với việc lượng khán giả đổ về các sân vận động được dự báo sẽ lập kỷ lục mới.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tại các sân đấu luôn ở mức cao, giá thực phẩm và đồ uống tiếp tục là chủ đề được quan tâm không kém những diễn biến trên sân cỏ trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh.

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