Gia đình ông Thaksin tuyên bố "chiến đấu đến cùng" sau quyết định kháng nghị trắng án vụ khi quân của Viện Công tố Thái Lan, trong bối cảnh ông tiếp tục đối mặt án thuế hàng USD.

Phát biểu trước báo chí sau chuyến thăm ông Thaksin tại trại giam Klongprem cùng anh trai và chị dâu ngày 17/11, bà Pingtongta Kunakornwong - con gái cựu thủ tướng - cho biết cha mình “tổn thương và buồn sâu sắc” khi hay tin Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) sẽ nộp đơn kháng nghị, theo Bangkok Post.

“Chúng tôi phải chiến đấu. Sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi công lý được thực thi. Nhưng tôi lo cho cảm xúc của cha, vì ông ấy lẻ loi trong tù. Hôm nay được vào thăm để động viên ông, đó là điều may mắn”, bà nói.

Ông Pantongtae, con trai ông Thaksin, cũng thừa nhận vụ kiện “ảnh hưởng tinh thần gia đình rất lớn”.

Khunying Potjaman Damapong (giữa) - vợ cũ của ông Thaksin Shinawatra - cùng hai con gái là cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra (phải) và Pintongta Kunakornwong đến thăm ông tại Trại giam Trung ương Klongprem ở Bangkok ngày 15/9. Ảnh: Bangkok Post.

Việc OAG quyết định kháng nghị diễn ra chỉ vài ngày trước thời hạn kháng cáo. Quyết định này đảo ngược lại lập trường trước đó cho rằng không đủ cơ sở tiếp tục truy tố vụ việc xuất phát từ cuộc phỏng vấn gây tranh cãi mà ông Thaksin trả lời một tờ báo Hàn Quốc năm 2015.

Nguồn tin cho biết tân Tổng chưởng lý Ittiporn Kaewthip tuần trước kết luận rằng nội dung cuộc phỏng vấn có yếu tố vi phạm Điều 112 Bộ luật Hình sự Thái Lan. Quan điểm này trái ngược người tiền nhiệm Pairat Pornsomboonsiri, người từng chuyển hồ sơ sang Ủy ban rà soát Điều 112 của OAG - cơ quan đã bỏ phiếu 8-2 chống lại việc kháng nghị.

Do hành vi bị cáo buộc xảy ra ngoài lãnh thổ Thái Lan, luật pháp quy định quyền quyết định kháng nghị chỉ thuộc về tổng chưởng lý.

Trong một diễn biến khác, chính trị gia Chuwit Kamolvisit cáo buộc có “kịch bản cố ý” nhằm ngăn ông Thaksin được trả tự do trước kỳ bầu cử sắp tới. Theo ông, việc kháng nghị đồng nghĩa cựu thủ tướng 76 tuổi sẽ không đủ điều kiện xin ân xá đặc biệt.

Ông Thaksin đang thụ án 12 tháng tù vì lạm dụng quyền lực. Theo quy định, phạm nhân từ 70 tuổi trở lên có thể xin ân xá sau khi chấp hành 1/3 bản án (tương đương 4 tháng đối với ông Thaksin) nhưng hồ sơ phải được hội đồng ân xá xem xét và Bộ trưởng Tư pháp phê duyệt.

Cùng ngày, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết buộc ông Thaksin phải nộp 17,6 tỉ baht (khoảng 540 triệu USD ) tiền thuế cá nhân liên quan thương vụ bán cổ phần Tập đoàn Shin Corp năm 2006, AFP cho biết.

Phán quyết lật lại hai quyết định trước đó của Tòa Thuế Trung ương và Tòa Phúc thẩm đặc biệt, vốn tuyên hủy quyết định truy thu thuế của Cục Thuế. Đây được xem là bước mở đường cho các biện pháp cưỡng chế.

Ông Thaksin, một trong những người giàu nhất Thái Lan, bị cuốn vào tranh cãi kéo dài suốt gần 20 năm qua về việc bán Shin Corp cho Temasek Holdings (Singapore). Thương vụ này đã mang về cho gia đình Shinawatra 1,9 tỉ USD và châm ngòi làn sóng biểu tình kết thúc bằng cuộc đảo chính năm 2006.