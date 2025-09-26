Nhiệm vụ bất ngờ của ông Thaksin trong trại giam

Bà Paetongtarn Shinawatra khẳng định sức khỏe cha mình tốt, cảm ơn người ủng hộ và tiết lộ ông Thaksin tình nguyện tham gia giám sát công tác dọn dẹp hệ thống thoát nước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và chồng đến thăm ông Thaksin tại trại giam Klongprem vào ngày 25/9. Ảnh: Facebook/Shinawatra Forever.

Mới đây, bà Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch đảng Pheu Thai và cũng là con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tiết lộ Giám đốc trại giam Klongprem đã phân công ông Thaksin hỗ trợ giám sát công tác dọn dẹp, thông cống rãnh, Bangkok Post đưa tin.

Phát biểu sau chuyến thăm cha tại trại giam Klongprem ở quận Chatuchak, Bangkok ngày 25/9, bà Paetongtarn khẳng định sức khỏe của ông Thaksin vẫn ổn định và cho biết ông sắp được phép gọi video với các cháu qua ứng dụng Line.

Đây là lần thứ tư gia đình được phép thăm ông kể từ khi Tòa án Tối cao ra phán quyết đưa ông trở lại nhà giam hôm 9/9. Sáng cùng ngày, bà Paetongtarn cùng chồng, ông Pitaka Suksawat, tới trại giam lúc 8h40.

Bên ngoài, hàng chục phóng viên tiếp tục túc trực theo dõi diễn biến, trong khi nhóm “áo đỏ” tập trung để bày tỏ sự ủng hộ. Một số người mở loa phát những ca khúc do chính ông Thaksin thể hiện, số khác mang ô đỏ in hình biếm họa của cựu Thủ tướng.

Khi đến nơi, vợ chồng bà Paetongtarn tiến đến chào hỏi và gửi lời cảm ơn những người ủng hộ bằng nụ cười cùng động tác chắp tay truyền thống.

“Tôi chỉ được thăm cha vào thứ hai và thứ năm hàng tuần”, bà nói, đồng thời chia sẻ tuần này bà bận việc nên không thể vào thăm hôm thứ hai.

Thay vào đó, chồng bà và chị gái Pintongta Shinawatra Kunakornwong đã đến thăm ông Thaksin. Khi được hỏi về thư từ của các cháu, bà cho biết: “Hôm nay thì chưa, nhưng sắp tới các cháu sẽ được gọi video cho ông. Gia đình sẽ trao đổi thêm với luật sư để sắp lịch cụ thể”.

Sau khoảng một giờ ở trong trại, bà Paetongtarn và chồng trở ra, gặp gỡ nhóm ủng hộ đến từ tỉnh Sing Buri trước khi rời đi. Phó phát ngôn viên Cục Quản lý trại giam, bà Kanokwan Jiewchueaphan, xác nhận ông Thaksin đã trực tiếp bày tỏ nguyện vọng được tham gia công tác phục vụ cộng đồng, cụ thể là giám sát việc dọn dẹp hệ thống thoát nước.

Bà Kanokwan nhấn mạnh mọi hoạt động phải tuân thủ chặt chẽ quy định của Cục được ban hành năm 2023, liên quan đến việc huy động phạm nhân tham gia lao động công ích ngoài khuôn viên trại giam.

Trước đó, Tòa án Tối cao đã bác bỏ lý do sức khỏe mà ông Thaksin từng viện dẫn để ở lại Bệnh viện Cảnh sát từ tháng 8/2023 đến đầu năm 2024, thời điểm ông được tạm tha.

Sau khi bị tòa tuyên buộc thi hành án một năm tù giam, ngày 9/9, ông Thaksin - nay 76 tuổi và là một trong những tỷ phú nổi tiếng của Thái Lan - được đưa vào Trại tạm giam Bangkok, rồi nhanh chóng chuyển đến trại Klongprem dành cho phạm nhân có án đã được tuyên.