Sức khỏe ông Thaksin xuống dốc trong tù

Gia đình cho hay cựu Thủ tướng Thái Lan gặp vấn đề huyết áp cao, mất ngủ, rụng tóc nhưng vẫn cố giữ tinh thần lạc quan khi thi hành án ở nhà tù Klong Prem.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, đang phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như cao huyết áp, mất ngủ và rụng tóc khi thi hành án tại Nhà tù Trung ương Klong Prem ở Bangkok, theo National Thailand.

Thông tin này được con gái ông, bà Paetongtarn Shinawatra, chia sẻ ngày 18/9 sau chuyến thăm cha cùng chị gái Pintongta và các phu quân.

Đây là lần thứ hai gia đình được phép gặp cựu lãnh đạo Thái Lan. Bà Paetongtarn đi cùng chồng là ông Pitaka Suksawat, còn bà Pintongta đi cùng ông Nuttaphong Kunakornwong. Gia đình chỉ được gặp ông Thaksin 15 phút.

Bà Paetongtarn Shinawatra cùng chị gái Pintongta đi thăm ông Thaksin ngày 18/9. Ảnh: Nation.

“Hôm nay chúng tôi phải về sớm vì sức khỏe của cha không tốt, nên buổi gặp chỉ ngắn thôi”, bà Paetongtarn nói với báo chí sau khi rời trại giam.

Theo bà, ông Thaksin than phiền huyết áp cao, mệt mỏi, tóc vẫn rụng dù đã cắt ngắn. “Dẫu vậy cha tôi vẫn cố giữ nụ cười, nói rằng mất ngủ nhưng tinh thần còn lạc quan”, bà chia sẻ.

"Ông chỉ nói đêm qua ngủ không ngon, còn có đau lưng hay không thì tôi không rõ”, bà nói thêm, đồng thời cho biết cũng không rõ chế độ ăn uống trong tù của cha ra sao.

Khi gia đình ra tới cổng trại giam, một nhóm ủng hộ mặc áo đỏ đã trao tặng bà Paetongtarn năm lá bùa hộ mệnh và chân dung một vị cao tăng, bày tỏ mong muốn cầu phúc cho gia đình Shinawatra. Diện vest đen, bà Paetongtarn không mang bùa vào bên trong vì chưa được phép.

Bà Pintongta mặc áo đen, quần xanh, cầm phong bì trắng có dòng chữ “Ông ngoại Thaksin” viết mực hồng và góc phong bì có hình vẽ nhỏ. Bà chia sẻ rằng con gái lớn đã viết thư thay mặt 7 người cháu gửi ông Thaksin vì biết rằng ông nhớ các cháu.

Bà Kanokwan Jiewchuaphan, Phó phát ngôn Cục Quản lý trại giam, cho biết ông Thaksin sẽ được bác sĩ tâm lý thăm khám định kỳ theo quy trình kiểm tra sức khỏe dành cho phạm nhân mới. Theo bà, ông thường thức dậy lúc 6h và đi ngủ lúc 21h30.

Bữa sáng của cựu Thủ tướng thường là trứng luộc. Ban ngày, ông đọc sách, xem TV và đi bộ vung tay để rèn luyện. Gia đình ông cũng đã gửi 15.000 baht làm tiền sinh hoạt trong tù, với mức chi tiêu tối đa 500 baht mỗi ngày, chủ yếu cho thực phẩm và đồ ăn vặt.