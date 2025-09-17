Luật sư lên tiếng về đặc quyền của ông Thaksin trong tù

Ông Winyat Chatmontree, luật sư riêng của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, khẳng định với báo chí rằng ông Thaksin sẽ không có đặc quyền VIP trong thời gian bị giam giữ.

Ông Winyat Chatmontree phát biểu trước báo chí Thái Lan sau chuyến thăm ông Thaksin trong tù, ngày 15/9. Ảnh: The Nation.

Vào ngày 15/9, bà Paetongtarn Shinawatra cùng vợ cũ và con gái út của ông Thaksin đã đến Nhà tù Klong Prem để thăm ông. Đi cùng là đoàn luật sư, bao gồm luật sư riêng của ông Thaksin là ông Winyat Chatmontree.

Cục Cải huấn Thái Lan cho biết ông Thaksin được phép nói chuyện với người thân trong phòng thăm tù, ngăn cách bằng một tấm chắn trong suốt.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau chuyến thăm, ông Winyat Chatmontree khẳng định Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ bị giam giữ trong điều kiện bình thường, hoàn toàn không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào.

Ông cho biết ông Thaksin cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào trong quá trình bị giam giữ.

Trước đó, Cựu Thủ tướng Thái Lan được thông báo đang mắc bệnh cao huyết áp và căng thẳng do tuổi tác.

Ông Winyat cho biết gia đình có thể liên hệ với nhà tù để kiểm tra các quyền lợi hợp pháp của ông Thaksin. Hiện tại, chưa đến lúc nộp đơn đề nghị xin giam giữ ngoài Nhà tù Klong Prem.

Ông cam kết sẽ tuân thủ theo quy định của cơ quan quản lý.

Tính đến ngày 17/9, ông Thaksin đang ở trong khu điều trị của Nhà tù Klong Prem. Ông đã thực hiện bài kiểm tra sức khỏe cho tù nhân và các bài kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi khác. Bác sĩ không phát hiện bất kỳ vấn đề sức khỏe đáng lo ngại nào.

Theo Thairath Online, bà Kanokwan Jiewchuaphan, Phó phát ngôn viên của Cục Cải huấn Thái Lan cho biết Nhà tù Klong Prem cho phép người thân đến thăm tù nhân 2 lần/tuần, vào chiều thứ Hai và sáng thứ Năm hằng tuần.

Ông Winyat Chartmontree cũng cho biết ông và bà Paetongtarn Shinawatra sẽ đến thăm ông Thaksin vào sáng 18/9.