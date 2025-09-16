Một tuần sau án tù, ông Thaksin sống thế nào trong nhà lao?

Nhà tù Klong Prem tiết lộ sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Thaksin Shinawatra hiện ổn định. Cựu thủ tướng Thái Lan chia sẻ bản thân rất nhớ các cháu.

Gia đình dự kiến tới thăm ông Thaksin Shinawatra vào ngày 17/9 hoặc 19/9. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang thụ án một năm tù sau phán quyết hôm 9/9 của Tòa án Tối cao. Ngày 16/9 đánh dấu ngày thứ 7 ông bị giam giữ.

Theo Asia News Network, giới truyền thông vẫn đứng bên ngoài nhà tù Klong Prem để theo dõi vụ việc. Luật sư Winyat Chartmontree dự kiến tới nhà tù gặp thân chủ vào buổi chiều.

Nhà tù quy định gia đình được thăm 2 lần/tuần, vào thứ Tư và thứ Sáu. Do đó, gia đình ông Thaksin dự kiến tới đây vào ngày 17/9 hoặc 19/9. Hôm 15/9, vợ cũ và hai con gái, trong đó có cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, đã tới thăm ông lần đầu tiên sau 5 ngày cách ly bắt buộc.

Phó phát ngôn viên Cục Cải huấn, bà Kanokwan Jiwchuaphan, cho biết ông Thaksin vẫn đang ở trong khu bệnh của nhà tù. Bà lưu ý huyết áp của ông đã giảm xuống mức bình thường, tinh thần đã khá hơn, và chia sẻ bản thân nhớ các cháu. Ngoài ra, người thân cũng mới mang theo kinh sách Phật giáo và sách tiếng Anh cho ông đọc trong tù.

Bà Kanokwan giải thích theo quy định, người thân được mang sách đến 1 lần/tuần hoặc 1 lần/tháng. Tuy nhiên, tù nhân không được phép giữ sách làm vật dụng cá nhân. Sau khi đọc xong, sách sẽ được quyên góp cho nhà tù.

Cũng theo bà Kanokwan, sáng 16/9, ông Thaksin ăn trứng luộc và uống cà phê đen, còn những bữa khác gồm các món tiêu chuẩn như mì. Vào buổi tối, từ khoảng 17h, các tù nhân được phép xem các chương trình truyền hình. Ban ngày, ông Thaksin dành thời gian đọc sách, đi lại và chào hỏi các tù nhân khác. Ông được hai bạn tù hỗ trợ để đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Bà Kanokwan cho biết thêm nhà tù sẽ sớm xem xét khả năng đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong tù của ông Thaksin, song hiện tại cựu thủ tướng vẫn đang trong quá trình thích nghi với cuộc sống trong tù.

