Vợ cũ và hai con gái đến thăm ông Thaksin trong tù

Theo ghi nhận, những thành viên trong gia đình đã đến thăm ông gồm bà Paetongtarn Shinawatra, bà Khunying Pojaman Damapong - vợ cũ của ông Thaksin, và bà Pintongta Shinawatra Kunakornwong - con gái út của ông Thaksin và bà Khunying. Ngoài ra còn có đoàn luật sư, bao gồm luật sư riêng của ông Thaksin là ông Winyat Chatmontree, đi cùng.

Cục Cải huấn cho biết ông Thaksin sẽ được phép nói chuyện với người thân trong phòng thăm tù, ngăn cách bằng một tấm chắn trong suốt.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau chuyến thăm, bà Paetongtarn cho biết bà đã gặp cha khoảng 30 phút thông qua vách kính. Hai cha con đã trò chuyện và gửi lời động viên cho nhau.

Bà nói thêm rằng gia đình đã rất lo lắng về sức khỏe của ông. Ông Thaksin bị cao huyết áp nhưng vẫn giữ vững tinh thần mạnh mẽ, còn động viên lại bà.

Gia đình bà đã không có buổi gặp gỡ đầy đủ trong suốt 17 năm qua và lần này gặp nhau qua vách kính. Cuộc sống tuy gặp nhiều thăng trầm nhưng gia đình bà luôn động viên nhau vượt qua khó khăn.

Về câu hỏi liên quan đến hình phạt và đơn xem xét chuyển ông Thaksin sang trại giam dành cho người cao tuổi, bà Paetongtarn nói luật sư sẽ giải quyết theo quy định.

Bà Paetongtarn cùng gia đình tới trại giam thăm ông Thakisin ngày 15/9. Ảnh: The Nation

Trả lời phóng viên, luật sư Winyat Chatmontree khẳng định ông Thaksin Shinawatra sẽ không có đặc quyền VIP. Ông Thaksin cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào trong quá trình bị giam giữ.

Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho biết sau 5 ngày cách ly, ông Thaksin chưa tham gia hỗ trợ công việc trong trại giam.

Theo Thairath Online, một số phạm nhân trẻ nhận xét ông Thaksin là người có nhiều kinh nghiệm, am hiểu ngôn ngữ và thích chia sẻ kiến thức.

Nhiều khả năng ông Thaksin sẽ được phân công tham gia giảng dạy, hỗ trợ hoạt động giáo dục và quá trình tái hòa nhập cộng đồng trong trại giam.