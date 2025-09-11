Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin

Hai nguồn tin tiết lộ tù nhân tại Klong Prem - nơi đang giam giữ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - được phát 3 chiếc chăn, tắm lộ thiên và đối mặt nguy cơ bạo lực thường trực.

Một phòng giam có nhà vệ sinh bên trong nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh yêu cầu ông Thaksin Shinawatra - một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất Thái Lan - tái thụ án một năm tù.

Ban đầu, ông Thaksin bị phán quyết 8 năm tù vì tội xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2001-2006. Sau khi trở về Thái Lan vào tháng 8/2023, vị tỷ phú được giảm án còn 1 năm.

Ông được ân xá vào tháng 2/2024, chỉ sau 6 tháng bị giam giữ, và toàn bộ thời gian ông ở trong khu VIP của một bệnh viện. Kể từ đó, ông sống trong biệt thự ở Bangkok, thường xuyên di chuyển bằng xe Mercedes-Maybach màu đen và đi nước ngoài bằng phi cơ riêng.

Một giờ sau phán quyết của tòa án, ông Thaksin được các viên chức Cục Cải huấn hộ tống và đưa lên xe tải. Vị cựu thủ tướng phải trải qua kiểm tra y tế và sau đó tới nhà tù Klong Prem. Cơ sở này có khoảng 6.500 tù nhân, từng giam giữ nhiều nhân vật chính trị cấp cao của Thái Lan và cả ông trùm truyền thông Viktor Bout.

Hành lang trong nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok. Ảnh: Reuters.

“Cuộc sống ở đó rất buồn tẻ. Khi mới vào tù, tôi chỉ khóc thôi. Bầu không khí rất căng thẳng”, Somyot Pruksakasemsuk - người từng ngồi tù hơn 7 năm vì tội khi quân, có thời gian ở Klong Prem - chia sẻ với Reuters.

Reuters không thể xác định chính xác ông Thaksin bị giam giữ ở khu vực nào của Klong Prem và hoàn cảnh sống hiện tại của cựu thủ tướng. Cục Cải huấn hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Luật sư Winyat Chatmontree cho biết ông Thaksin đang cách ly 5 ngày, nên ông không thể gặp hoặc giao tiếp trực tiếp với thân chủ.

Một cựu quan chức giấu tên thuộc Cục Cải huấn đã xác nhận lời kể của ông Somyot về nhà tù Klong Prem.

Theo Cục Cải huấn, nhà tù Klong Prem chia thành 11 khu vực, gồm cả khu cách ly ban đầu của ông Thaksin, các khu vực riêng biệt cho người thụ án trên hoặc dưới 50 năm, và một khu vực theo dõi tù nhân đặc biệt.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được áp giải trở lại nhà tù vào ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

"Ông Thaksin sẽ được xếp chung với các tù nhân chính trị lớn tuổi thay vì phạm nhân giết người hoặc buôn ma túy”, cựu quan chức cho biết, đồng thời giải thích rằng ông Thaksin có thể bị giam trong phòng lớn với vài tù nhân hoặc phòng nhỏ với tối đa 25 người.

"Tất cả tù nhân, bất kể tuổi tác, đều ngủ trên sàn cạnh nhau", người này cho hay.

Cục Cải huấn cho biết các tù nhân thường được phát ba tấm chăn: một tấm để làm nệm, một tấm để cuộn thành gối và một tấm để đắp. “Nếu nhà tù khoan hồng, họ sẽ cấp 4 cái chăn. Nhưng cách ngủ này cũng rất khổ sở”, ông Somyot nói.

Ông Somyot cho hay đồ ăn rất nhạt nhẽo và phòng tắm lộ thiên tập thể cũng là một vấn đề lớn. “Giờ tắm rất nguy hiểm, dễ bị tấn công. Tù nhân có thể va chạm rồi đánh nhau, khiến tình hình trở nên căng thẳng”, ông kể lại.

Trong một tuyên bố hôm 10/9, Cục Cải huấn cho biết các tù nhân được phép ra khỏi phòng giam vào ban ngày để gặp người thân hoặc luật sư. Ban quản lý nhà tù sẽ đặc biệt lưu tâm đến vấn đề an ninh cho ông Thaksin xét tới hồ sơ chính trị của cựu thủ tướng, ông Somyot và cựu quan chức đồng nhận định.

Theo một nguồn tin từ Cục Cải huấn, hiện chưa rõ ông Thaksin sẽ ngồi tù bao lâu, vì ông đủ điều kiện được giam giữ bên ngoài nhà tù, trong đó có quản thúc tại gia.