FIFA gây tranh cãi khi cho phép Uruguay gắn 4 ngôi sao trên huy hiệu tại World Cup 2026, dù đội tuyển này chỉ 2 lần vô địch thế giới.

Uruguay công bố áo đấu với 4 ngôi sao trên huy hiệu tại World Cup 2026.

Quyết định được thông qua sau khi Uruguay gửi đề nghị chính thức lên cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới. Theo quy định, mỗi chức vô địch World Cup tương ứng với một ngôi sao trên áo đấu. Uruguay đăng quang vào các năm 1930 và 1950, đồng nghĩa với 2 ngôi sao.

Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ được phép giữ thêm 2 ngôi sao nữa, tượng trưng cho 2 tấm HCV Olympic vào các năm 1924 và 1928. Trước khi World Cup ra đời năm 1930, các giải bóng đá Olympic từng được FIFA công nhận là giải vô địch thế giới cấp tuyển quốc gia. Chính yếu tố lịch sử này giúp Uruguay được đặc cách duy trì 4 ngôi sao trên ngực áo.

Uruguay không chỉ là nhà vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử, mà còn là chủ nhà của giải đấu năm 1930. Khi đó, họ đánh bại Argentina trong trận chung kết tại sân Centenario. SVĐ quốc gia này được sử dụng cho đến nay. Hai thập kỷ sau, Uruguay tiếp tục tạo nên kỳ tích khi hạ Brazil trên sân khách để lên ngôi tại World Cup 1950.

Đáng chú ý, FIFA không phải lúc nào cũng dễ dãi trong vấn đề này. Trước đó, phía Ai Cập từng đề nghị gắn 7 ngôi sao lên áo đấu tại World Cup 2018, đại diện cho số lần vô địch CAN, nhưng bị từ chối do giải đấu này không thuộc hệ thống FIFA.

Trong khi đó, Uruguay sẽ tiếp tục mang biểu tượng 4 ngôi sao tại kỳ World Cup 2026 tổ chức ở Bắc Mỹ. Bộ trang phục mới ra mắt giữ màu xanh da trời truyền thống, đi kèm cổ áo trắng cổ điển.

