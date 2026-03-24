FIFA gây tranh cãi

  • Thứ ba, 24/3/2026 09:43 (GMT+7)
FIFA gây tranh cãi khi cho phép Uruguay gắn 4 ngôi sao trên huy hiệu tại World Cup 2026, dù đội tuyển này chỉ 2 lần vô địch thế giới.

Uruguay công bố áo đấu với 4 ngôi sao trên huy hiệu tại World Cup 2026.

Quyết định được thông qua sau khi Uruguay gửi đề nghị chính thức lên cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới. Theo quy định, mỗi chức vô địch World Cup tương ứng với một ngôi sao trên áo đấu. Uruguay đăng quang vào các năm 1930 và 1950, đồng nghĩa với 2 ngôi sao.

Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ được phép giữ thêm 2 ngôi sao nữa, tượng trưng cho 2 tấm HCV Olympic vào các năm 1924 và 1928. Trước khi World Cup ra đời năm 1930, các giải bóng đá Olympic từng được FIFA công nhận là giải vô địch thế giới cấp tuyển quốc gia. Chính yếu tố lịch sử này giúp Uruguay được đặc cách duy trì 4 ngôi sao trên ngực áo.

Uruguay không chỉ là nhà vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử, mà còn là chủ nhà của giải đấu năm 1930. Khi đó, họ đánh bại Argentina trong trận chung kết tại sân Centenario. SVĐ quốc gia này được sử dụng cho đến nay. Hai thập kỷ sau, Uruguay tiếp tục tạo nên kỳ tích khi hạ Brazil trên sân khách để lên ngôi tại World Cup 1950.

Đáng chú ý, FIFA không phải lúc nào cũng dễ dãi trong vấn đề này. Trước đó, phía Ai Cập từng đề nghị gắn 7 ngôi sao lên áo đấu tại World Cup 2018, đại diện cho số lần vô địch CAN, nhưng bị từ chối do giải đấu này không thuộc hệ thống FIFA.

Trong khi đó, Uruguay sẽ tiếp tục mang biểu tượng 4 ngôi sao tại kỳ World Cup 2026 tổ chức ở Bắc Mỹ. Bộ trang phục mới ra mắt giữ màu xanh da trời truyền thống, đi kèm cổ áo trắng cổ điển.

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.

Mbeumo bị bào mòn

Tiền đạo Bryan Mbeumo đang là cái tên chịu ảnh hưởng lớn nhất đội hình MU ở loạt trận FIFA Days tháng 3.

15 giờ trước

Senegal bị FIFA đánh rớt 2 hạng

Cú sốc từ án phạt của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) không chỉ khiến đội tuyển Senegal mất chức vô địch, mà còn kéo theo hệ lụy rõ rệt trên bảng xếp hạng FIFA.

Việt Nam áp sát top 100 FIFA, Malaysia rớt 14 hạng

Chiều 22/3, bảng xếp hạng FIFA chứng kiến biến động mạnh tại khu vực Đông Nam Á với đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Nghich ly Haaland hinh anh

Nghịch lý Haaland

11 phút trước 09:59 24/3/2026

0

Tiền đạo Erling Haaland đang trở thành tâm điểm tranh luận khi tiếp tục tịt ngòi ở các trận chung kết, bất chấp việc Man City vẫn giành danh hiệu.

Antony tang gia hinh anh

Antony tăng giá

11 phút trước 09:58 24/3/2026

0

Antony hồi sinh mạnh mẽ sự nghiệp khi tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Real Betis, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể về giá trị chuyển nhượng.

