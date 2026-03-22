Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Việt Nam áp sát top 100 FIFA, Malaysia rớt 14 hạng

  • Chủ nhật, 22/3/2026 17:47 (GMT+7)
Chiều 22/3, bảng xếp hạng FIFA chứng kiến biến động mạnh tại khu vực Đông Nam Á với đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Malaysia rớt hạng nặng nề sau án phạt từ AFC.

Tuyển Việt Nam được cộng thêm 24,11 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 103 thế giới với tổng điểm xấp xỉ 1.214. Đây là bước tiến đáng kể, đưa đội bóng áo đỏ áp sát nhóm 100 đội mạnh nhất, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các đối thủ xếp trên như Tajikistan (100) hay Thái Lan (96).

Ở chiều ngược lại, Malaysia bị trừ tới 49,99 điểm và tụt xuống hạng 135. Nguyên nhân xuất phát từ việc đội bóng này bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Quyết định từ AFC đảo ngược kết quả trận đấu giữa hai đội tại vòng loại Asian Cup 2027. Trận thắng lần lượt 4-0 và 1-0 của Malaysia trước Việt Nam và Nepal bị hủy, thay bằng kết quả thua 0-3.

Việc điều chỉnh này giúp Việt Nam lấy lại số điểm mất, đồng thời được cộng thêm điểm thưởng từ một chiến thắng theo hệ thống tính điểm FIFA. Tổng cộng, đội tuyển tăng gần 25 điểm, con số đủ tạo ra cú bứt phá mạnh trên bảng xếp hạng.

Đây được xem là cú hích quan trọng cả về thứ hạng lẫn tâm lý. Trong bối cảnh kỳ FIFA Days tháng 3 đến gần, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội tiếp tục tích lũy điểm số khi lần lượt chạm trán Bangladesh (giao hữu) và tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Khi đối thủ chịu ảnh hưởng nặng nề từ án phạt, cơ hội giành kết quả tích cực của Việt Nam càng trở nên rõ ràng. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tiếp tục thăng tiến, hướng tới mục tiêu trở lại top 100 FIFA.

Thứ hạng mới nhất của Việt Nam và Malaysia.

Minh Nghi

Malaysia FIFA Malaysia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

33 phút trước 18:27 22/3/2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý