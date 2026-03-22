Việt Nam áp sát top 100 FIFA, Malaysia rớt 14 hạng

Chiều 22/3, bảng xếp hạng FIFA chứng kiến biến động mạnh tại khu vực Đông Nam Á với đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Malaysia rớt hạng nặng nề sau án phạt từ AFC.

Tuyển Việt Nam được cộng thêm 24,11 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 103 thế giới với tổng điểm xấp xỉ 1.214. Đây là bước tiến đáng kể, đưa đội bóng áo đỏ áp sát nhóm 100 đội mạnh nhất, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các đối thủ xếp trên như Tajikistan (100) hay Thái Lan (96).

Ở chiều ngược lại, Malaysia bị trừ tới 49,99 điểm và tụt xuống hạng 135. Nguyên nhân xuất phát từ việc đội bóng này bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Quyết định từ AFC đảo ngược kết quả trận đấu giữa hai đội tại vòng loại Asian Cup 2027. Trận thắng lần lượt 4-0 và 1-0 của Malaysia trước Việt Nam và Nepal bị hủy, thay bằng kết quả thua 0-3.

Việc điều chỉnh này giúp Việt Nam lấy lại số điểm mất, đồng thời được cộng thêm điểm thưởng từ một chiến thắng theo hệ thống tính điểm FIFA. Tổng cộng, đội tuyển tăng gần 25 điểm, con số đủ tạo ra cú bứt phá mạnh trên bảng xếp hạng.

Đây được xem là cú hích quan trọng cả về thứ hạng lẫn tâm lý. Trong bối cảnh kỳ FIFA Days tháng 3 đến gần, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội tiếp tục tích lũy điểm số khi lần lượt chạm trán Bangladesh (giao hữu) và tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Khi đối thủ chịu ảnh hưởng nặng nề từ án phạt, cơ hội giành kết quả tích cực của Việt Nam càng trở nên rõ ràng. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tiếp tục thăng tiến, hướng tới mục tiêu trở lại top 100 FIFA.

Thứ hạng mới nhất của Việt Nam và Malaysia.