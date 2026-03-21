Malaysia gây tranh cãi với chuyến tập huấn Bangkok vô nghĩa.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt làn sóng phản ứng sau khi quyết định đưa đội tuyển quốc gia sang Bangkok tập huấn. Đáng nói, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh ĐTQG đã không còn cơ hội tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, Malaysia sẽ tập luyện tại Bangkok từ ngày 24 đến 27/3, trước khi chạm trán tuyển Việt Nam tại Nam Định vào ngày 31/3. Tuy nhiên, trận đấu này không còn mang nhiều ý nghĩa về mặt kết quả.

Trước đó, Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0. Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau đó xử thua 0-3 do đội bóng này sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Quyết định này khiến Malaysia chính thức bị loại.

Trong bối cảnh đó, cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir công khai đặt câu hỏi về tính cần thiết của chuyến tập huấn. “Không có lý do gì phải sang Bangkok. Khi đã biết vị trí của mình, chúng ta nên ở lại trong nước và tận dụng những gì sẵn có”, ông nói.

Jamal cho rằng quyết định của FAM không giúp cải thiện hình ảnh vốn đã bị ảnh hưởng bởi bê bối cầu thủ nhập tịch. Ông nhấn mạnh việc chi tiêu không hợp lý chỉ khiến người hâm mộ thêm mất niềm tin.

“Bóng đá thuộc về công chúng. Khi người hâm mộ quay lưng, nguồn thu cũng biến mất. Chúng ta cần lấy lại niềm tin để các gia đình tiếp tục cho con em theo đuổi bóng đá”, Jamal chia sẻ.

Theo ông, hàng triệu ringgit được chi cho các chuyến đi nước ngoài và mức lương cao của các quan chức. Tuy nhiên, thành tích trên sân lại không tương xứng.

Jamal kêu gọi FAM thay đổi hướng đi. Thay vì chi tiêu cho bộ máy điều hành, bóng đá Malaysia cần tập trung phát triển cầu thủ nội.

Quyết định sang Bangkok vì thế không chỉ gây tranh cãi về chuyên môn, mà còn làm dấy lên câu hỏi lớn về cách vận hành và ưu tiên của bóng đá Malaysia lúc này.