FIFA bị yêu cầu làm rõ vụ Balogun

FIFA tiếp tục đối mặt với áp lực lớn sau quyết định hủy án treo giò dành cho tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ tại World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA bị chỉ trích vì cách xử lý vụ Balogun.

Theo truyền thông châu Âu, nhóm nghị sĩ châu Âu gửi thư đến 27 Liên đoàn Bóng đá thành viên của Liên minh châu Âu (EU), đề nghị yêu cầu FIFA xem xét lại toàn bộ quá trình dẫn đến việc Balogun được hủy án treo giò sau thẻ đỏ gây tranh cãi.

Trong bức thư, nhóm nghị sĩ nhấn mạnh các Liên đoàn thành viên có quyền yêu cầu FIFA tiến hành điều tra theo đúng điều lệ và bộ quy tắc đạo đức của tổ chức này. Họ cho rằng mọi quyết định kỷ luật phải được thực hiện minh bạch, nhất quán và không chịu bất kỳ tác động nào từ bên ngoài.

Một trong những điểm được nhấn mạnh là nguyên tắc độc lập trong hoạt động của FIFA. Theo các nghị sĩ, mọi quyết định liên quan đến công tác kỷ luật cần được đưa ra dựa trên quy định và chứng cứ chuyên môn nhằm đảm bảo sự công bằng cho tất cả đội tuyển tham dự World Cup.

Balogun được phép ra sân đối đầu với Bỉ dù nhận thẻ đỏ ở trận trước đó.

Trước làn sóng chỉ trích, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: "Các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động một cách độc lập, áp dụng đúng quy định và đưa ra quyết định dựa trên các tình tiết cụ thể của từng vụ việc. Đó là nguyên tắc mà chúng tôi luôn duy trì".

Trong khi đó, UEFA cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về tiền lệ mà vụ việc có thể tạo ra. Theo cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, nếu các quyết định kỷ luật thiếu tính nhất quán, tính toàn vẹn của giải đấu sẽ bị ảnh hưởng và những trường hợp tương tự trong phần còn lại của World Cup sẽ rất khó được xử lý công bằng.

Dù tuyển Mỹ bị Bỉ loại với thất bại 1-4 ở vòng 16 đội, tranh cãi quanh quyết định hủy án của Balogun chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Highlights trận Mỹ 1-4 Bỉ Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.