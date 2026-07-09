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Thể thao World Cup 2026

FIFA bị yêu cầu làm rõ vụ Balogun

  • Thứ năm, 9/7/2026 17:26 (GMT+7)
  • 48 phút trước

FIFA tiếp tục đối mặt với áp lực lớn sau quyết định hủy án treo giò dành cho tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ tại World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA bị chỉ trích vì cách xử lý vụ Balogun.

Theo truyền thông châu Âu, nhóm nghị sĩ châu Âu gửi thư đến 27 Liên đoàn Bóng đá thành viên của Liên minh châu Âu (EU), đề nghị yêu cầu FIFA xem xét lại toàn bộ quá trình dẫn đến việc Balogun được hủy án treo giò sau thẻ đỏ gây tranh cãi.

Trong bức thư, nhóm nghị sĩ nhấn mạnh các Liên đoàn thành viên có quyền yêu cầu FIFA tiến hành điều tra theo đúng điều lệ và bộ quy tắc đạo đức của tổ chức này. Họ cho rằng mọi quyết định kỷ luật phải được thực hiện minh bạch, nhất quán và không chịu bất kỳ tác động nào từ bên ngoài.

Một trong những điểm được nhấn mạnh là nguyên tắc độc lập trong hoạt động của FIFA. Theo các nghị sĩ, mọi quyết định liên quan đến công tác kỷ luật cần được đưa ra dựa trên quy định và chứng cứ chuyên môn nhằm đảm bảo sự công bằng cho tất cả đội tuyển tham dự World Cup.

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Balogun được phép ra sân đối đầu với Bỉ dù nhận thẻ đỏ ở trận trước đó.

Trước làn sóng chỉ trích, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: "Các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động một cách độc lập, áp dụng đúng quy định và đưa ra quyết định dựa trên các tình tiết cụ thể của từng vụ việc. Đó là nguyên tắc mà chúng tôi luôn duy trì".

Trong khi đó, UEFA cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về tiền lệ mà vụ việc có thể tạo ra. Theo cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, nếu các quyết định kỷ luật thiếu tính nhất quán, tính toàn vẹn của giải đấu sẽ bị ảnh hưởng và những trường hợp tương tự trong phần còn lại của World Cup sẽ rất khó được xử lý công bằng.

Dù tuyển Mỹ bị Bỉ loại với thất bại 1-4 ở vòng 16 đội, tranh cãi quanh quyết định hủy án của Balogun chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Highlights trận Mỹ 1-4 Bỉ Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

FIFA FIFA Tuyển Mỹ FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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