Fernandes rời MU không còn là chuyện viển vông

Bruno Fernandes cân nhắc rời MU vào cuối mùa giải, giữa lúc nhận được sự quan tâm cùng lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia.

Fernandes trở thành tâm điểm tin đồn chuyển nhượng khi tương lai tại Manchester United bắt đầu bị đặt dấu hỏi lớn. Theo Daily Mail, thủ quân "Quỷ đỏ" được cho là mở cửa với một dự án mới vào cuối mùa giải, bất chấp từng từ chối lời mời khổng lồ từ Saudi Pro League hồi đầu hè.

Fernandes cân nhắc ra đi vào cuối mùa 2025/26, với những bến đỗ tiềm năng gồm Saudi Arabia, MLS hoặc một đội bóng lớn ở châu Âu. Hiện tại, việc anh rời Old Trafford hè này được xem khó xảy ra, nhưng tình hình có thể thay đổi nếu Al Ittihad đưa ra một lời đề nghị "không thể chối từ" trước khi thị trường chuyển nhượng ở Saudi Arabia khép lại ngày 10/9.

Có vẻ như những tháng ngày cuối cùng của Fernandes tại "Nhà hát của những giấc mơ" đang dần đến gần, đặc biệt khi người hâm mộ bắt đầu quay lưng với "số 8" của MU khi anh chơi tệ trong 2 vòng đấu mở màn Premier League 2025/26.

Tháng 6, Al Hilal nỗ lực đưa Fernandes về Trung Đông với mức phí khoảng 100 triệu bảng cùng bản hợp đồng 3 năm trị giá 700.000 bảng/tuần. Người đại diện Miguel Pinho thậm chí bay sang Trung Đông để đàm phán. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc, tiền vệ người Bồ Đào Nha quyết định từ chối.

Fernandes có thể trở thành bom tấn tiếp theo gia nhập Saudi Pro League.

"Al Hilal rất tử tế, họ trao đổi với người đại diện của tôi. Tôi cũng nói chuyện với vợ và cô ấy hỏi: 'Anh muốn thế nào?'. Cô ấy luôn ủng hộ tôi. Nhưng tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, chinh phục những danh hiệu lớn. Tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá", Fernandes chia sẻ.

Không chỉ khẳng định nói chuyện trực tiếp với chủ tịch Al Hilal, Fernandes còn tiết lộ tham khảo ý kiến HLV Ruben Amorim, song ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu thủ trong kế hoạch tái thiết MU. "CLB không muốn bán tôi, họ không thiếu tiền. Nếu tôi muốn đi, mọi chuyện đã khác", ngôi sao 30 tuổi nói.

Trong khi đó, MU trải qua kỳ chuyển nhượng tích cực khi chi hơn 200 triệu bảng để mang về 3 tiền đạo gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. MU còn để mắt tới tiền vệ trẻ Carlos Baleba của Brighton.

Nếu Al-Ittihad thực sự bạo chi và MU chấp nhận nhả người, Fernandes hoàn toàn có thể trở thành bom tấn tiếp theo gia nhập Saudi Pro League. Ngược lại, "Quỷ đỏ" sẽ có thêm tiền trang trải chuyển nhượng.