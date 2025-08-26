Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bruno Fernandes bị chỉ trích là đứa trẻ to xác

  • Thứ ba, 26/8/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ Bruno Fernandes bị chỉ trích khi tỏ thái độ với trọng tài ở quả phạt đền trong trận hòa 1-1 trước Fulham tại vòng 2 Premier League cuối tuần trước.

Bruno Fernandes bị chỉ trích vì sút hỏng phạt đền. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha thường được biết đến với khả năng đá penalty ổn định. Tuy nhiên, anh có một cú sút hỏng khó tin khi bóng bay vọt lên khán đài Craven Cottage. Sau trận, Bruno lên tiếng chỉ trích trọng tài vì làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện pha dứt điểm của mình.

Cựu cầu thủ Chelsea, Craig Burley, không ngần ngại chỉ trích Bruno trên ESPN: “Cậu ta là đội trưởng và cũng là một người hay than phiền, một nỗi phiền toái thật sự. Thật là nỗi xấu hổ cho một cầu thủ chuyên nghiệp. Trọng tài chỉ va phải anh ta một cách vô tình, mà cậu ta lại làm như thể trọng tài đã đụng vào mình. Đúng là một đứa trẻ to xác".

Kể từ khi đến MU, Bruno thực hiện thành công 22/27 quả phạt đền tại Premier League, đạt tỷ lệ 81,5%, con số không hề tệ. Nhờ đó, anh được các HLV MU tín nhiệm và trao quyền sút 11 m.

Sau cú sút hỏng tai hại khiến MU mất điểm, dư luận đặt ra câu hỏi liệu đã đến lúc HLV Ruben Amorim cân nhắc thay đổi, nhất là khi trong tay ông đang có Bryan Mbeumo và Matheus Cunha - hai tân binh cũng là những chuyên gia trên chấm phạt đền.

Trận đấu với Fulham đã làm nổi bật những vấn đề của Bruno, trong khi MU cũng cần phải cải thiện màn trình diễn để không rơi vào tình trạng khủng hoảng trong mùa giải này.

Phản ứng của Mainoo khi liên tiếp bị gạch tên Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

