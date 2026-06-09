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Thể thao

Eriksen lần đầu lên tiếng sau sự cố sức khoẻ

  • Thứ ba, 9/6/2026 05:28 (GMT+7)
  • 1 phút trước

Sự cố khiến Christian Eriksen ngã gục trong trận giao hữu với Ukraine làm dấy lên nhiều lo ngại, nhưng tiền vệ tuyển Đan Mạch khẳng định tình hình không nghiêm trọng như năm 2021.

Eriksen lên tiếng về sự cố sức khoẻ trong trận giao hữu gặp Ukraine.

Christian Eriksen chính thức lên tiếng sau cú đổ gục trên sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine hôm 7/6. Tiền vệ 34 tuổi cho biết đang hồi phục tốt và đã trở về nhà bên gia đình sau khi được theo dõi y tế.

Sự việc xảy ra ở phút 65 khi Eriksen bất ngờ ôm ngực rồi ngã xuống sân tại Odense. Trận đấu lập tức bị dừng lại khi đội ngũ y tế lao vào chăm sóc cho cựu tiền vệ Manchester United.

Các báo cáo sau đó cho biết Eriksen bất tỉnh trong thời gian ngắn trước khi tỉnh lại nhờ thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD) hoạt động đúng chức năng.

Trên trang Instagram cá nhân, Eriksen trấn an người hâm mộ rằng đây là tình huống hoàn toàn khác với biến cố tại Euro 2020, thời điểm anh bị ngừng tim trong trận gặp Phần Lan.

“Tôi vẫn ổn và đang ở nhà cùng gia đình. Cú sốc từ thiết bị ICD chắc chắn ảnh hưởng lớn tới tôi và người thân, nhưng đây không phải là tình huống giống năm 2021. Quá trình hồi phục đã bắt đầu và hiện tôi cảm thấy rất tốt”, Eriksen chia sẻ.

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen, người từng góp phần cứu sống Eriksen tại Euro 2020, xác nhận thiết bị ICD phản ứng chính xác khi phát hiện bất thường. Theo ông, cầu thủ thuộc biên chế Wolfsburg nhanh chóng lấy lại ý thức và có thể tự rời sân.

HLV Brian Riemer cũng thừa nhận toàn đội trải qua những phút giây hoảng loạn khi chứng kiến Eriksen ngã xuống. Tuy nhiên, việc tiền vệ này gửi lời nhắn tới đồng đội ngay sau đó giúp bầu không khí bớt căng thẳng.

Dù tình trạng hiện tại được đánh giá tích cực, sự cố mới nhất vẫn làm dấy lên những dấu hỏi về tương lai thi đấu của Eriksen.

Tiền vệ người Đan Mạch từng trở lại sân cỏ đầy kỳ diệu sau biến cố năm 2021, nhưng cú đổ gục mới nhất chắc chắn sẽ khiến các bác sĩ và giới chuyên môn thận trọng hơn trong việc đánh giá khả năng tiếp tục thi đấu đỉnh cao của anh.

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Bài đăng của Eriksen trên Instagram nhận được nhiều sự quan tâm của NHM.

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Đào Trần

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