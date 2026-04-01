Endrick giúp Brazil thắng nghẹt thở Croatia

Sáng 1/4, tuyển Brazil giành chiến thắng 3-1 trước Croatia trong trận giao hữu quốc tế.

Endrick vào sân từ ghế dự bị và tạo khác biệt.

Tuyển Brazil bước vào trận giao hữu với Croatia trong tâm thế cần một chiến thắng để xua tan nỗi thất vọng sau thất bại 1-2 trước Pháp. Trái ngược, Croatia lại có được sự hưng phấn khi vừa đánh bại Colombia 2-1.

Ngay từ những phút đầu, hai đội nhập cuộc thận trọng nhưng không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt. Croatia chủ động hơn trong các tình huống lên bóng, đặc biệt ở hành lang trái, khiến hàng thủ Brazil đôi lúc chao đảo. Tuy nhiên, sự chắc chắn giúp đại diện Nam Mỹ đứng vững.

Phía Brazil dần lấy lại thế trận với những pha phối hợp ngắn và các tình huống đột phá cá nhân. Joao Pedro và Matheus Cunha liên tục thử vận may, nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Dominik Livakovic. Người gác đền Croatia có ít nhất 2 pha cứu thua ấn tượng, từ chối những cơ hội rõ rệt của Brazil.

Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp một. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Vinicius Junior kiến tạo thuận lợi để tiền vệ Danilo dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Brazil.

Tuyển Brazil có chiến thắng nghẹt thở trước Croatia.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu giảm xuống đáng kể khi cả hai đội chủ động chơi chắc chắn. HLV Carlo Ancelotti thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình, trong khi Croatia cũng liên tục thay đổi để tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, các cơ hội rõ rệt không xuất hiện nhiều.

Phải tới những phút cuối, thế trận mới bùng nổ. Phút 84, Lovro Majer bứt tốc đầy tốc độ, đón đường căng ngang chuẩn xác từ Marco Fruk trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng, đưa Croatia trở lại thế cân bằng.

Nhưng Brazil gần như ngay lập tức thiết lập lại thế dẫn bàn. Phút 85, cầu thủ vào sân thay người Endrick có pha xử lý khôn ngoan và đầy tốc độ, mang về quả penalty cho tuyển Brazil. Trên chấm 11 m, Igor Thiago không mắc sai lầm nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil.

Đến phút 90+2, tới lượt Gabriel Martinelli lên tiếng. Từ pha phản công nhanh, Endrick lại tỏa sáng với pha chọc khe như đặt để chân sút của Arsenal ghi bàn kết liễu Croatia. Thắng chung cuộc 3-1, Brazil lấy lại tinh thần và mang đến tín hiệu tích cực trước những thử thách lớn hơn phía trước.

