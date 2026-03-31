Thể thao

Cầu thủ Brazil đầu tiên chắc suất dự World Cup 2026

  • Thứ ba, 31/3/2026 06:46 (GMT+7)
HLV Carlo Ancelotti xác nhận trung vệ Danilo chắc chắn có tên trong danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Danilo được HLV Ancelotti đánh giá cao.

Quyết định được công bố trong buổi họp báo trước trận giao hữu gặp Croatia vào ngày 1/4. Theo chiến lược gia người Italy, ông không muốn tiếp tục lặp lại câu hỏi liên quan đến Danilo bởi vai trò của cầu thủ này là không thể thay thế.

HLV Ancelotti nhấn mạnh giá trị của trung vệ thuộc biên chế Flamengo không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở tố chất thủ lĩnh, tinh thần và cá tính trong phòng thay đồ. "Danilo chắc chắn sẽ có mặt tại World Cup 2026. Tôi đã quyết định điều đó", ông khẳng định.

Cựu thuyền trưởng Real Madrid tiết lộ Danilo nằm trong nhóm 9 hậu vệ được lựa chọn cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Đây là sự đảm bảo hiếm hoi khi danh sách chính thức chưa được công bố. Ngược lại, những cái tên trên hàng công như Endrick, Neymar chưa chắc được triệu tập.

Danh sách 26 cầu thủ sẽ được HLV Ancelotti công bố vào ngày 18/5. Quá trình chuẩn bị cho World Cup bắt đầu từ ngày 25/5 tại đại bản doanh Granja Comary, nằm ở vùng núi Teresopolis, bang Rio de Janeiro. Đây là địa điểm quen thuộc của Brazil mỗi khi bước vào các chiến dịch lớn.

Ở trận ra quân, Brazil đối đầu Morocco thuộc bảng C, trên sân MetLife. Với sự đảm bảo từ sớm dành cho Danilo, đội bóng áo vàng xanh đang từng bước định hình bộ khung hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vương thế giới.

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.

Barca bức xúc vì chấn thương của Raphinha

CLB xứ Catalonia phản ứng mạnh sau khi Raphinha dính chấn thương khi làm nhiệm vụ tuyển Brazil.

Vinicius gây lo lắng

Vinicius Jr bỏ buổi tập vì mỏi cơ, đẩy Brazil vào thế thiếu hụt lực lượng trước trận giao hữu với Croatia vào ngày 1/4.

Endrick lạc nhịp ở tuyển Brazil

Không được sử dụng trước Pháp, Endrick tụt lại trong cuộc đua giành vị trí trên hàng công tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Minh Nghi

    Tottenham lụn bại

    Tottenham đang rơi vào tình thế báo động khi nguy cơ rớt hạng Premier League ngày càng hiện hữu.

    Mac Allister gây bão với áo Real Madrid

    Tiền vệ Alexis Mac Allister bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh mặc áo đấu huyền thoại của Zinedine Zidane trong màu áo Real Madrid.

    Tiềm năng to lớn của Yamal

    HLV Luis de la Fuente khẳng định Lamine Yamal chưa đạt đỉnh, dù đã trở thành nhân tố ngày càng quan trọng của ĐTQG Tây Ban Nha.

