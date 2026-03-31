Cầu thủ Brazil đầu tiên chắc suất dự World Cup 2026

HLV Carlo Ancelotti xác nhận trung vệ Danilo chắc chắn có tên trong danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Danilo được HLV Ancelotti đánh giá cao.

Quyết định được công bố trong buổi họp báo trước trận giao hữu gặp Croatia vào ngày 1/4. Theo chiến lược gia người Italy, ông không muốn tiếp tục lặp lại câu hỏi liên quan đến Danilo bởi vai trò của cầu thủ này là không thể thay thế.

HLV Ancelotti nhấn mạnh giá trị của trung vệ thuộc biên chế Flamengo không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở tố chất thủ lĩnh, tinh thần và cá tính trong phòng thay đồ. "Danilo chắc chắn sẽ có mặt tại World Cup 2026. Tôi đã quyết định điều đó", ông khẳng định.

Cựu thuyền trưởng Real Madrid tiết lộ Danilo nằm trong nhóm 9 hậu vệ được lựa chọn cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Đây là sự đảm bảo hiếm hoi khi danh sách chính thức chưa được công bố. Ngược lại, những cái tên trên hàng công như Endrick, Neymar chưa chắc được triệu tập.

Danh sách 26 cầu thủ sẽ được HLV Ancelotti công bố vào ngày 18/5. Quá trình chuẩn bị cho World Cup bắt đầu từ ngày 25/5 tại đại bản doanh Granja Comary, nằm ở vùng núi Teresopolis, bang Rio de Janeiro. Đây là địa điểm quen thuộc của Brazil mỗi khi bước vào các chiến dịch lớn.

Ở trận ra quân, Brazil đối đầu Morocco thuộc bảng C, trên sân MetLife. Với sự đảm bảo từ sớm dành cho Danilo, đội bóng áo vàng xanh đang từng bước định hình bộ khung hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vương thế giới.

