Elon Musk vừa tự 'bắn vào chân' Tesla

Phát ngôn của tỉ phú Elon Musk về khái niệm phụ nữ đã thổi bùng tranh cãi dữ dội về giới tính, sinh học và quyền của người chuyển giới, trong bối cảnh Tesla cần mở rộng thị trường.

Elon Musk vừa "bắn vào chân" Tesla. Ảnh: CNN.

Mới đây, tỷ phú Elon Musk - CEO của Tesla, đồng thời là chủ sở hữu nền tảng X, đã tiếp tục châm ngòi cho một cuộc tranh cãi toàn cầu sau khi chia sẻ quan điểm về định nghĩa nữ giới trên trang cá nhân mạng xã hội X.

Cụ thể, ông Musk khẳng định việc là phụ nữ được xác định thuần túy bởi sinh học, đặc biệt là sự hiện diện của tử cung. "Nếu bạn có tử cung, bạn là phụ nữ. Nếu không, thì không", ông viết trên X.

Bài đăng này ngay lập tức lan truyền chóng mặt, đạt hơn 48,5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn tương tác chỉ trong vài giờ, kéo theo những cuộc tranh luận gay gắt từ cộng đồng mạng quốc tế.

Ở chiều ủng hộ, nhiều người cho rằng định nghĩa sinh học là hiển nhiên và cần được giữ làm nền tảng trong các thảo luận về giới.

Một tài khoản bình luận: “Không thể tin nổi phải sống trong thời đại mà điều hiển nhiên cũng cần phải nói ra", và tỷ phú Elon Musk đã đáp lại ngắn gọn: "Thật vậy".

Một số ý kiến khác mỉa mai rằng "sinh học cơ bản" đang bị phản đối bởi giới được xem là có học thức, phản ánh một thời điểm "kỳ lạ" của lịch sử hiện đại.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến đã phản bác mạnh mẽ, cho rằng phát ngôn của ông Musk là không chính xác về mặt sinh học.

Họ dẫn chứng hội chứng MRKH (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser) - một tình trạng hiếm gặp khiến phụ nữ sinh ra không có hoặc có tử cung kém phát triển, để khẳng định không thể định nghĩa phụ nữ chỉ bằng một cơ quan sinh học.

Giới chuyên gia cho rằng hành động gây tranh cãi của Elon Musk sẽ ảnh hưởng đến doanh số của Tesla. Ảnh: CNN.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận, giới xe điện (EV) lo ngại phát ngôn gần đây của CEO Elon Musk về định nghĩa nữ giới sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh vốn đã ảm đạm của Tesla.

Các chuyên gia nhận định quan điểm gây tranh cãi của tỷ phú này có nguy cơ đẩy nhóm khách hàng nữ giới ra xa thương hiệu, qua đó làm trầm trọng thêm khoảng cách giới tính vốn đang tồn tại trong thị trường xe điện.

Theo các công ty nghiên cứu thị trường, khoảng cách giới tính trong thị trường xe điện đã là một vấn đề đáng lo ngại. Năm 2024, hãng Escalante ghi nhận 71% chủ sở hữu EV và 74% người mua sắm là nam giới. Tỷ lệ này trái ngược hoàn toàn với thị trường ô tô nói chung tại Mỹ, nơi phụ nữ chiếm phần lớn giao dịch mua trực tiếp (khoảng 62%).

Dữ liệu của Hedges & Company gần đây cho thấy doanh số của Tesla đang đi theo xu hướng chung của thị trường EV: "Nhìn chung, 74% chủ sở hữu Tesla là nam giới."

Các chuyên gia nhận định, những hành động và phát ngôn gây tranh cãi của ông Musk trên nền tảng X, bao gồm cả việc liên quan đến những hình ảnh deepfake xúc phạm của ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift đã góp phần đẩy khách hàng nữ giới ra xa thương hiệu.

Các nhà phân tích cho rằng, việc các hãng xe điện cần điều chỉnh chiến lược tiếp thị để phù hợp với nhu cầu của thị trường đại chúng do nữ giới làm chủ là rất cần thiết, nhằm khắc phục khoảng cách giới tính và thúc đẩy doanh số.