Elon Musk bán hết nhà, sống trong căn hộ mini 50.000 USD

Dù sở hữu gần nửa nghìn tỷ USD, Elon Musk chọn lối sống tối giản, bán toàn bộ bất động sản cá nhân và thuê căn nhà nhỏ gần bãi phóng SpaceX, khẳng định ưu tiên công việc hơn sự xa hoa.

Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, hiện có khối tài sản gần 500 tỷ USD . Thế nhưng từ lâu trước khi nhận gói lương lịch sử có thể biến ông thành người trên thế giới chạm mốc nghìn tỷ USD, vị tỷ phú công nghệ này đã quyết định từ bỏ lối sống xa hoa, bán gần như toàn bộ bất động sản cá nhân.

Tháng 5/2020, Musk thông báo trên mạng xã hội X rằng ông đang “bán gần như tất cả tài sản vật chất” và sẽ “không sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào”.

Chỉ vài giờ sau, ông bổ sung: “Chỉ một điều kiện: tôi vẫn giữ ngôi nhà cũ của Gene Wilder, không được phá hủy hay đánh mất linh hồn của nó”.

Đến cuối năm 2020, Musk giải thích lý do quyết định này. “Mọi người sẽ chỉ trích tôi, nói rằng ‘Ông ta có quá nhiều tài sản, quá nhiều nhà cửa’. Bây giờ thì tôi đã không còn chúng nữa”, ông chia sẻ với Business Insider.

Ngôi nhà đi thuê của tỷ phú Elon Musk tại gần căn cứ SpaceX ở Texas (Mỹ). Ảnh: Daily Mail.

Giữa năm 2021, ông xác nhận đã thực hiện đúng kế hoạch. Khi được hỏi liệu đã “thu nhỏ” cuộc sống hay chưa, Musk trả lời: “Đúng, tôi đã bán hết nhà, trừ một căn ở Bay Area cho thuê tổ chức sự kiện”.

Cùng ngày, ông hé lộ nơi ở hiện tại: “Nhà chính của tôi là căn nhà khoảng 50.000 USD ở Boca Chica/Starbase mà tôi thuê của SpaceX. Nhưng khá tuyệt”.

Căn nhà giản dị của Elon Musk là một ngôi nhà ba phòng ngủ kiểu ranch, nằm trên con đường cỏ xanh gần cơ sở Starbase của SpaceX. Khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, ông đăng: “Vừa bỏ phiếu ở hạt Cameron, Texas, quê hương Starbase!”.

Dù vậy, tin đồn về các “biệt phủ bí mật” hay “khu dinh cơ khổng lồ” vẫn xuất hiện. Tháng 10/2024, New York Times đưa tin Musk mua ba bất động sản gần Austin trị giá 35 triệu USD để xây khu nhà riêng cho 11 người con và các bà mẹ.

Tuy nhiên, Musk phủ nhận: “Tôi không sở hữu, cũng không xây khu dinh cơ nào ở Austin. Không có biệt thự gia đình hoành tráng nào được xây hoặc dự kiến xây”.

Ông thừa nhận có đầu tư bất động sản tại Texas nhưng là để phục vụ doanh nghiệp. Tesla chuyển trụ sở từ California sang Austin năm 2021, trong khi SpaceX tiếp tục mở rộng tại bang này.

Với tài sản cá nhân, Musk khẳng định rõ: ông không quan tâm đến việc tích lũy nhà cửa. Nơi ở duy nhất được biết đến của ông vẫn là căn nhà 50.000 USD thuê gần bãi phóng Boca Chica. Ngoài căn Bay Area dùng để cho thuê tổ chức sự kiện, không có bằng chứng nào cho thấy ông sở hữu thêm bất động sản cá nhân.

“Làm việc để phát triển năng lượng bền vững với Tesla, bảo vệ tương lai sự sống bằng việc đưa con người đa hành tinh với SpaceX, giảm rủi ro AI với Neuralink và giải quyết tắc đường với Boring Company”, Elon Musk viết trên X.