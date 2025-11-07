Là 'tỷ phú 1.000 tỷ USD' đầu tiên thế giới, Elon Musk có thể mua gì?

Gói thù lao khổng lồ vừa được cổ đông Tesla thông qua có thể đưa Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại sở hữu tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ USD.

Cổ đông Tesla ngày 6/5 (giờ địa phương) đã phê chuẩn một gói thù lao được đánh giá là chưa từng có tiền lệ, có thể giúp CEO Elon Musk trở thành tỷ phú 1.000 USD đầu tiên trên thế giới.

Theo kế hoạch của hãng xe điện nói trên, để nhận được toàn bộ giá trị của gói thưởng này, ông Musk phải giúp Tesla đạt mức tăng vốn hóa thị trường tới 466% - một mục tiêu được giới phân tích nhận định là “tham vọng nhưng không bất khả thi”, theo CNN.

Tài sản ròng của ông Musk hiện được ước tính khoảng 491 tỷ USD , khiến tỷ phú gốc Nam Phi trở thành người giàu nhất trong lịch sử hiện đại, theo Forbes.

Tuy nhiên, con số nghìn tỷ mà giới truyền thông công nghệ và tài chính nhắc đến lại mang ý nghĩa vượt ra ngoài khả năng hình dung. Cây viết Chris Isidore của CNN cho rằng “một nghìn tỷ (USD) lớn đến mức gần như vô nghĩa khi con người cố gắng hình dung”.

Nhà bình luận kinh tế Jerry Pacheco của KRWG nhận định rẳng nếu một người tiêu 40 USD mỗi giây, liên tục suốt ngày đêm, họ sẽ cần 289 ngày để tiêu hết một tỷ USD, nhưng phải mất tới 792 năm mới có thể dùng hết một nghìn tỷ USD.

“Đó là một con số vượt khỏi tầm hiểu biết của chúng ta”, ông Pacheco nhận xét.

Khả năng Elon Musk trở thành "nghìn tỷ phú" vẫn hiện hữu. Ảnh: Reuters.

Với 1.000 tỷ USD , có thể “mua” 1.428 hợp đồng Shohei Ohtani (ngôi sao bóng chày đang chơi tại MLB), toàn bộ xe hơi bán ra tại Mỹ trong năm 2025, hay 333 tòa nhà chọc trời tương đương trụ sở JPMorgan Chase tại New York.

Số tiền khổng lồ nói trên cũng đủ để mua 2.000 du thuyền cỡ Jeff Bezos hoặc 465 tàu du lịch xa hoa cỡ Icon of the Seas, tương đương quy mô toàn bộ hạm đội Hải quân Mỹ.

Không chỉ dừng ở giá trị vật chất, 1.000 tỷ USD còn có thể mua toàn bộ khối đại học danh giá Ivy League không chỉ một mà tới năm lần, toàn bộ nhà ở tại Hawaii, hoặc thậm chí “mua” được cả Thụy Sĩ - quốc gia có GDP khoảng 900 tỷ USD .

Nếu muốn thâu tóm các tập đoàn hàng đầu thế giới, con số một nghìn tỷ cũng đủ để mua lại Coca-Cola, tặng mỗi người trên Trái đất một lốc 12 lon, hoặc sở hữu đồng thời Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford, GM, Stellantis - cùng ba “ông lớn” dầu khí Mỹ ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips.

Nhìn chung, dù ông Musk có đạt được cột mốc tỷ phú nghìn tỷ hay không, thế giới đã bước vào kỷ nguyên mà của cải cá nhân và doanh nghiệp vượt xa mọi thước đo thông thường.