Ederson bị đuổi chỉ ra tài nhìn người của Pep

Chiếc thẻ đỏ trong trận derby Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 27/4 thêm một lần gợi lại câu hỏi: Pep Guardiola có nhìn thấy trước giới hạn của Ederson?

Ederson nhận thẻ đỏ hoàn toàn không đáng trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Ederson từng là một trong những thủ môn mang tính cách mạng của bóng đá hiện đại. Anh không chỉ cản phá tốt mà còn sở hữu khả năng chơi chân xuất sắc, thứ giúp Pep Guardiola xây dựng lối đá kiểm soát tại Manchester City.

Nhiều năm qua, Pep không ít lần thừa nhận rất khó tìm ra người gác đền nào xử lý bóng bằng chân tốt hơn Ederson, ngay cả thủ thành hiện tại là Gianluigi Donnarumma.

Thủ môn người Brazil là mắt xích quan trọng trong giai đoạn hoàng kim của Man City, đặc biệt ở mùa ăn ba 2022/23. Những đường chuyền dài mở ra tình huống phản công, sự điềm tĩnh dưới áp lực pressing và cá tính thi đấu mạnh mẽ khiến Ederson trở thành biểu tượng ở Etihad.

Tuy nhiên, cá tính luôn có hai mặt. Trong trận derby quyết định mùa giải giữa Galatasaray và Fenerbahce ở vòng 31 Super Lig, Ederson bộc lộ mặt tối của cá tính.

Anh nhận thẻ vàng thứ hai vì câu giờ khi đội nhà đang bị dẫn trước. Trên đường rời sân, anh còn đấm vào cabin VAR trong cơn giận dữ. Fenerbahce sau đó thua 0-3 và hoàn toàn hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Ederson đang khoác áo Fenerbahce.

Đó không đơn thuần là khoảnh khắc mất kiểm soát. Nó cho thấy kiểu phản ứng cảm tính mà Pep luôn muốn loại bỏ khỏi phòng thay đồ.

Với Guardiola, tài năng thôi là chưa đủ. Kỷ luật chiến thuật, sự tuân thủ và đặt tập thể lên trên cái tôi mới là chuẩn mực mà ông hướng tới và tìm mọi cách để duy trì.

Lịch sử đã chứng minh điều đó với Joao Cancelo, người từng là trụ cột nhưng phải ra đi sau khi mối quan hệ với Pep rạn nứt. Khi một cầu thủ công khai bất mãn hoặc để cảm xúc lấn át, cơ hội ở lại với Pep gần như bằng không.

Ederson không giống Cancelo hoàn toàn, nhưng điểm chung nằm ở cá tính mạnh và sự bộc phát. Với một HLV kiểm soát mọi chi tiết như Pep, đó là vùng rủi ro khó chấp nhận.

Dĩ nhiên, nói Pep đúng hoàn toàn cũng chưa đủ công bằng. Ederson đã mang lại quá nhiều giá trị cho Man City và góp phần tạo nên một kỷ nguyên rực rỡ.

Chiếc thẻ đỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ không làm sụp đổ thành tựu sự nghiệp của Ederson. Nó chỉ nhắc lại vì sao Guardiola đôi khi sẵn sàng chia tay những cầu thủ xuất sắc nhất.

Bởi vì ông ưu tiên sự ổn định hơn cá tính bùng nổ, và thực tế trong những năm vừa qua, đó thường là quyết định đúng.

