Manchester City lại khiến nước Anh tuyệt vọng

Vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, Manchester City tiếp tục gửi thông điệp lạnh lùng tới phần còn lại: đế chế của Pep Guardiola vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Người ta đã nhiều lần nghĩ Manchester City suy yếu. Mỗi mùa giải đều xuất hiện một lý do hợp lý để tin điều đó. Đội hình già đi. Động lực giảm sút. Pep Guardiola có thể ra đi. Các đối thủ đã học được cách chống lại họ. Và mùa này, có thêm những giai đoạn chệch choạc đủ để khiến dư luận tin rằng ngai vàng sắp đổi chủ.

Nhưng rồi Man City lại đứng dậy như cách họ vẫn thường làm.

Man City thắng bằng guồng máy lạnh lùng

Chiến thắng trước Southampton để vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp không đơn thuần là một tấm vé. Nó là lời nhắc quen thuộc rằng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, đội bóng này luôn biết cách xuất hiện đúng lúc.

Trong bóng đá Anh hiện đại, không có điều gì khiến phần còn lại mệt mỏi hơn sự bền bỉ của Manchester City. Họ không thống trị bằng cảm xúc. Họ thống trị bằng thói quen chiến thắng. Đáng sợ nhất ở Manchester City là họ khiến những điều phi thường trở thành bình thường.

Bốn trận chung kết FA Cup liên tiếp lẽ ra phải là cột mốc gây choáng ngợp. Nhưng với Man City, nó được nhìn như một bước đi tiếp theo trong dây chuyền sản xuất danh hiệu.

Ngay cả cách Pep Guardiola xoay tua đội hình trước Southampton cũng cho thấy sự tự tin tuyệt đối. Ông cất nhiều trụ cột, giữ sức cho cuộc đua Premier League, nhưng City vẫn biết cách lật ngược tình thế. Đó là khác biệt giữa đội bóng lớn và đội bóng thống trị.

Đội bóng lớn cần đội hình mạnh nhất để thắng. Đội bóng thống trị có thể thay đổi nhân sự mà tiêu chuẩn không đổi.

Man City vẫn chưa có dấu hiệu xuống dốc.

Southampton đã mơ mộng khi Finn Azaz mở tỷ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt. Nhưng giấc mơ ấy chỉ kéo dài ba phút. Jeremy Doku tạo ra sức ép khiến đối thủ phản lưới, trước khi Nico Gonzalez kết thúc trận đấu bằng pha lập công đẳng cấp.

Man City không hoảng loạn. Họ không mất kiểm soát. Man City chỉ bình thản tăng tốc. Một phẩm chất mà nhiều đối thủ không thể học được.

Điều khiến nước Anh nản lòng

Phần còn lại của bóng đá Anh không thiếu tiền, không thiếu HLV giỏi, không thiếu tham vọng. Nhưng họ thiếu điều Man City sở hữu: sự ổn định tàn nhẫn.

Arsenal có thể chơi hay trong nhiều tháng rồi hụt hơi cuối mùa. Manchester United vẫn loay hoay tái thiết. Chelsea đổi dự án liên tục. Liverpool cũng phải tính toán sau một chu kỳ thành công.

Còn Manchester City vẫn ở đó. Họ thay cầu thủ, điều chỉnh hệ thống, làm mới động lực và tiếp tục săn cúp như chưa từng mệt mỏi.

Thậm chí những cái tên từng là biểu tượng như Phil Foden cũng không được đảm bảo vị trí nếu phong độ đi xuống. Ở Man City, quá khứ không có nhiều giá trị. Chỉ hiện tại mới quyết định bạn còn chỗ đứng hay không. Sự khắc nghiệt ấy tạo ra chuẩn mực cao đến nghẹt thở.

Man City vẫn còn rất đáng sợ.

Nếu Pep rời đi vào cuối mùa, ông sẽ để lại một cỗ máy gần như tự vận hành. Nếu ông ở lại, nỗi ám ảnh với các đối thủ còn kéo dài hơn nữa. Đó là lý do mỗi chiến thắng kiểu này khiến nước Anh ngán ngẩm.

Không phải vì Man City luôn thắng dễ. Họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mà vì khi người khác tưởng họ chững lại, họ lại xuất hiện ở Wembley. Khi đối thủ nghĩ cuộc đua đã mở ra, Man City lại lao lên phía trước.

Bóng đá vốn yêu sự thay đổi. Nhưng Manchester City nhiều năm qua sống bằng việc chống lại quy luật đó. Và với phần còn lại, cảm giác bất lực ngày càng lớn. Bởi dù thay đổi HLV, thay đổi chiến lược hay đổ thêm hàng trăm triệu bảng, kết cục quen thuộc vẫn thường là nhìn Man City nâng cúp.

Thêm một trận chung kết nữa. Thêm một lời cảnh báo nữa. Manchester City không chỉ thắng trận đấu. Họ đang bào mòn niềm tin của cả giải đấu.