Dược phẩm Bến Tre có tân Tổng giám đốc 24 tuổi

CTCP Dược phẩm Bến Tre bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh làm Tổng giám đốc từ ngày 1/11. Bà Minh Anh sinh năm 2002, là con gái ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch HĐQT Nam A Bank.

Bà Trần Ngô Minh Anh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) từ ngày 1/11. Ảnh: Bepharco.

Theo thông tin công bố ngày 23/10, CTCP Dược phẩm Bến Tre - Bepharco (HoSE: DBT) thông qua việc ông Nguyễn Khắc Hanh thôi giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 1/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Ở chiều ngược lại, HĐQT Bepharco bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 1/11.

Bà Trần Ngô Minh Anh sinh năm 2002 tại Lâm Đồng, là con gái ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á - Nam A Bank (HoSE: NAB). Bà có bằng cử nhân tài chính của Đại học Central Florida (Mỹ), từng làm việc tại New Omni Bank (NOB), ngân hàng có trụ sở tại California, Mỹ, trong giai đoạn 2024-2026.

Tháng 8 năm nay, bà Minh Anh trở về Việt Nam và gia nhập Bepharco. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bà được bầu vào HĐQT, sau đó được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc trước khi đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại công ty.

Doanh nghiệp này được thành lập năm 1976 trên cơ sở sáp nhập Phòng bào chế thuốc của tỉnh Bến Tre phục vụ cung ứng thuốc cho chiến trường với Tổng kho Dược và các nhà thuốc mới tiếp quản sau 30/4/1975. Năm 2004, Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre cổ phần hóa, đổi tên thành CTCP Dược phẩm Bến Tre với vốn điều lệ 20 tỷ đồng , trong đó Nhà nước sở hữu 51% vốn.

Năm 2009, cổ phiếu Dược phẩm Bến Tre được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã DBT. Năm 2013, Nhà nước thực hiện thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% xuống còn 34% và đến cuối năm 2014 thì thoái sạch vốn. Năm 2020, công ty chuyển sang niêm yết trên sàn HoSE.