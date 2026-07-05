Quan điểm khác biệt của các tỷ phú trẻ tuổi

Thị trường "sốc" trước khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ USD của những người thừa kế trẻ tuổi thuộc thế hệ Millennials và Gen Z đầu tư tiền số, AI và các nền tảng tự doanh.

Phố Wall dậy sóng trước tư duy quản lý tài sản của thế hệ kế cận của những gia đình giàu có. Ảnh: Reuters.

Chỉ vài tháng trước khi qua đời ở tuổi 98 vào năm ngoái, ông Goh Cheng Liang - một trong những người giàu nhất Singapore, ông trùm đế chế Nippon Paint - đã quyết định thực hiện một bước đi táo bạo: bỏ qua một thế hệ để biến 6 người cháu của mình thành tỷ phú.

Theo Financial Times, thay vì để lại toàn bộ tài sản theo cách truyền thống, ông giao quyền điều hành công ty cho con trai, còn khối tài sản tài chính được chia nhỏ cho các cháu thuộc thế hệ 8X-9X, bao gồm một người là học giả ở New York, một người là nhân viên từ thiện ở Bali và một người là doanh nhân nông nghiệp đô thị.

Ông Melvyn Goh, nhà sáng lập công ty tư vấn Succession Advisory Partners (không liên quan đến gia tộc họ Goh kể trên), nhận định: "Họ có thể làm bất cứ điều gì mình thích - mua bất động sản đắt đỏ, thành lập công ty hay tự đầu tư - mà không làm rủi ro đến tương lai của tập đoàn".

Câu chuyện của gia tộc họ Goh chính là lát cắt rõ nét cho một siêu xu hướng toàn cầu đang làm lung lay các định chế tài chính lâu đời.

Một thế hệ tỷ phú nhờ được chuyển giao tài sản

Theo ước tính từ Cerulli Associates, chỉ riêng tại Mỹ, sẽ có hơn 60.000 tỷ USD được chuyển giao vào tay thế hệ Gen Z và Millennials trước năm 2048.

Sự dịch chuyển dòng vốn này đang đe dọa trực tiếp đến một ngành công nghiệp vốn phụ thuộc nặng nề vào các mối quan hệ cá nhân được vun đắp qua nhiều thập kỷ, mở ra cơ hội cho những người trẻ tuổi độc lập hơn trong việc quản lý gia tài nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và AI.

Công ty tư vấn Capgemini cho biết các ngân hàng truyền thống đã đánh mất khoảng 1.500 tỷ USD tài sản quản lý vào tay các đối thủ công nghệ mới nổi từ năm 2022 đến 2025.

Lý do lớn nhất khiến giới tài phiệt truyền thống đứng ngồi không yên là sự khác biệt sâu sắc trong tư duy tiền bạc của những người thừa kế trẻ - những người lớn lên sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 18 năm và chứng kiến sự trỗi dậy của tài sản kỹ thuật số.

Quang cảnh khu phố tỷ phú trước bình minh ở thành phố New York (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Khảo sát của ngân hàng Pháp Natixis cho thấy gần một nửa số nhà đầu tư Millennials đang nắm giữ tiền số, so với chỉ 1/3 ở thế hệ Gen X và 1/6 ở thế hệ Baby Boomer.

Nhiều bậc phụ huynh lớn tuổi vẫn coi tiền số là canh bạc đỏ đen hơn là một kênh đầu tư. Luật sư hoạch định tài sản Raul Gastesi tại Miami chia sẻ ông có những khách hàng cấm người thừa kế đổ tiền vào tiền số.

Bên cạnh tiền số, tệp khách hàng trẻ tuổi này sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để đón đầu cơn sốt AI thông qua các thị trường tư nhân, khiến danh mục cổ phiếu và trái phiếu truyền thống dần mất đi sức hút.

Bà Brittany Boals Moeller - đứng đầu bộ phận quản lý tài sản tư nhân tại San Francisco của Goldman Sachs - nhận xét: "Những khách hàng này có xu hướng thực tế hơn và thoải mái hơn với rủi ro".

Theo nghiên cứu gần đây nhất của Bank of America, có tới 90% người giàu trong độ tuổi 21-45 muốn đổ thêm vốn vào các tài sản thay thế như vốn cổ phần tư nhân (private equity) và bất động sản, trong khi tỷ lệ này ở thế hệ trước chỉ là 15%.

Ông Arjun Anand từ công ty dịch vụ tài chính Klay cho biết: "Mối quan tâm đầu tư vào SpaceX phần lớn đến từ những khách hàng thế hệ thứ hai của chúng tôi. Nhưng việc săn được một SpaceX tiếp theo ngay từ giai đoạn đầu mới là điều họ thực sự khát khao".

Thị trường bắt nhịp giới trẻ

Các ngân hàng lớn đang ráo riết đổ tiền vào công nghệ và bắt tay với các đối thủ trong không gian số. Morgan Stanley vừa ký thỏa thuận với tập đoàn Galaxy Digital để cho phép khách hàng tiếp cận các sản phẩm hoán đổi danh mục tiền số, trong khi Charles Schwab chi 660 triệu USD thâu tóm sàn giao dịch cổ phiếu tư nhân Forge Global. JPMorgan cũng chi tới 20 tỷ USD cho công nghệ trong năm nay, trong đó 2,2 tỷ USD dành riêng cho mảng quản lý tài sản.

Giám đốc điều hành JPMorgan, ông Jamie Dimon, thậm chí từng thừa nhận bản thân cảm thấy "ghen tị" với tốc độ tiến hóa không ngừng của ngân hàng số Revolut. Các ứng dụng như Wealthfront hay Betterment đang dần trở thành sự lựa chọn ưu tiên của những người thừa kế trẻ nhờ tính tiện dụng và mức phí thấp.

Phố Wall đồng thời bước vào một cuộc chạy đua về trải nghiệm "phong cách sống" để lấy lòng thế hệ thụ hưởng mới. Từ các khóa học tài chính cho trẻ em từ 15 tuổi của Goldman Sachs, cho đến các sự kiện kết nối độc quyền tại chặng đua Formula 1 ở Austin của Morgan Stanley dành cho khách hàng từ 21 đến 35 tuổi sở hữu tài sản từ 100 triệu USD trở lên.

Bà Liz Weikes, Giám đốc điều hành mảng tài sản tư nhân của Wells Fargo, khẳng định: "Dù một người có giàu đến đâu, họ vẫn luôn trân quý những trải nghiệm độc quyền - cho dù đó là một phòng VIP tại trận chung kết giải tennis US Open hay một cơ hội nghìn năm có một nào khác".