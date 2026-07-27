Masan lãi kỷ lục hơn 40 tỷ đồng mỗi ngày

Masan ghi nhận lãi ròng quý II đạt 3.800 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tương đương hơn 40 tỷ đồng/ngày. Sau kết quả này, doanh nghiệp muốn nâng mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Masan lãi kỷ lục 3.800 tỷ đồng trong một quý, qua đó doanh nghiệp lên kế hoạch nâng mục tiêu lợi nhuận của cả năm. Ảnh: MSN.

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 28.118 tỷ đồng , tăng khoảng 54% so với cùng kỳ năm trước. EBITDA đạt 7.014 tỷ đồng , tăng 87%, qua đó đưa tập đoàn tiến gần mục tiêu EBITDA khoảng 23.000 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD ) trong cả năm 2026.

Nâng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.800 tỷ đồng , gấp 2,3 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Theo Masan, hiệu quả vận hành theo quy mô trên toàn nền tảng cùng chi phí tài chính thuần giảm đã giúp chuyển hóa mức tăng EBITDA thành tốc độ tăng lợi nhuận cao hơn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 5.773 tỷ đồng , gấp 2,2 lần cùng kỳ, hoàn thành 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm theo kịch bản cao mà doanh nghiệp công bố trước đó. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 4.371 tỷ đồng , gấp 3 lần cùng kỳ.

Trên cơ sở kết quả nửa đầu năm và triển vọng tích cực trong các quý còn lại, Masan đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 98.000- 105.000 tỷ đồng , trong khi mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng lên 10.000- 11.500 tỷ đồng .

Đối với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ, doanh nghiệp đặt mục tiêu khoảng 8.000 tỷ đồng , tương đương gấp đôi năm trước. Sau hai quý đầu năm, Masan đã hoàn thành khoảng 55% kế hoạch này.

Techcombank mang về 1.450 tỷ đồng cho Masan

Theo Masan, động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hệ điều hành tiêu dùng (cOS), nền tảng kết nối các mảng bán lẻ, thương hiệu và số hóa của tập đoàn, bao gồm WinCommerce, Masan Consumer, Masan MEATLife, Phúc Long Heritage và Techcombank.

Trong quý II, nhóm này mang về doanh thu 20.059 tỷ đồng , tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.356 tỷ đồng , tăng hơn 26%.

Trong đó, Techcombank đóng góp 1.450 tỷ đồng lợi nhuận vào Masan trong quý II, tăng 19% so với cùng kỳ và tiếp tục là nguồn đóng góp ổn định vào chất lượng lợi nhuận của tập đoàn.

Ở lĩnh vực bán lẻ hiện đại, WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi WinMart, WinMart+ và WiN - đạt doanh thu 11.629 tỷ đồng trong quý II, tăng 27,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng , gấp 14 lần cùng kỳ, nhờ mở rộng mạng lưới, lưu lượng khách hàng gia tăng và hiệu quả vận hành theo quy mô.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu của WinCommerce đã vượt tốc độ tăng trưởng cao trong kế hoạch cả năm. Doanh nghiệp kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục được duy trì trong nửa cuối năm nhờ yếu tố mùa vụ thuận lợi.

Trong quý II, WinCommerce mở ròng 324 cửa hàng mới, nâng tổng số điểm bán trên toàn quốc lên 5.141, bám sát mục tiêu mở mới 1.000-1.500 cửa hàng trong năm 2026. Đáng chú ý, hơn 90% số cửa hàng mở mới đã đạt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý.

Đáng chú ý, mô hình minimart tại khu vực nông thôn cho thấy hiệu quả khi doanh thu trung bình mỗi ngày (ADS) đã đạt khoảng 90% so với cửa hàng tại đô thị. Mô hình này ghi nhận tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) 26% và chiếm khoảng 80% số cửa hàng mở mới trong quý.

ĐÓNG GÓP DOANH THU CỦA CÁC MẢNG KINH DOANH VÀO MASAN TRONG QUÝ II Dữ liệu: KQKD quý II của Masan. Nhãn Masan Consumer WinCommerce Masan MEATLife Phuc Long Heritage Masan High-Tech Materials

tỷ đồng 7165 11629 2683 550 8138

Ở kênh bán lẻ truyền thống (GT), Retail Supreme tiếp tục mở rộng độ phủ trực tiếp của Masan. Doanh thu kênh GT của Masan Consumer tăng 10,6% so với cùng kỳ với khoảng 550.000 điểm bán đang hoạt động. Bình quân mỗi điểm bán phân phối khoảng 5,8 SKUs, trong khi khoảng 43.000 điểm bán đã kinh doanh từ 6 ngành hàng trở lên.

Theo doanh nghiệp, trọng tâm trong giai đoạn tới sẽ chuyển từ mở rộng số lượng điểm bán sang nâng cao năng suất trên mỗi điểm bán nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Ở mảng F&B, Phúc Long Heritage đạt doanh thu 550 tỷ đồng trong quý II, tăng 27% so với cùng kỳ. Kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng của kênh giao hàng, năng suất cửa hàng cải thiện và chiến lược mở rộng mạng lưới có chọn lọc.

Masan Consumer (HoSE: MCH) đạt doanh thu 7.165 tỷ đồng trong quý II, tăng 14% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng chủ yếu đến từ sản lượng tiêu thụ tăng gần 13% sau khi hoàn tất tái cấu trúc hệ thống phân phối, cùng sự khởi sắc của các ngành hàng chủ lực và hoạt động kinh doanh quốc tế.

Ở mảng thịt, Masan MEATLife (UPCoM: MML) ghi nhận doanh thu 2.683 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 191 tỷ đồng trong quý II. Doanh thu qua hệ thống WinCommerce tăng gần 31% so với cùng kỳ.

Song song với hoạt động kinh doanh, Masan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành. Công cụ đánh giá sản phẩm sau khi triển khai tại MEATDeli đã giúp doanh thu tăng khoảng 4% và đang được mở rộng trên toàn hệ thống. Trong khi đó, nền tảng WiNARE dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu trong quý III/2026 nhằm số hóa hoạt động đặt hàng và tối ưu chi phí vận hành.

Ở mảng vật liệu công nghệ cao, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đạt doanh thu 8.138 tỷ đồng trong quý II, gấp 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.666 tỷ đồng , cải thiện mạnh so với mức 6 tỷ đồng của quý II/2025.

Theo Masan, kết quả này chủ yếu đến từ việc giá vonfram bình quân trong quý II đạt 3.245 USD /mtu, cao hơn gấp đôi kế hoạch ban đầu trình Đại hội đồng cổ đông, cùng với hiệu quả vận hành được cải thiện.

Doanh nghiệp ước tính việc giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm fluorit và bismuth sẽ giúp MSR tăng thêm khoảng 2,5 triệu USD lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026, tương đương khoảng 5 triệu USD nếu tính trên cơ sở cả năm.

Bên cạnh đó, Masan cho biết kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu MSR sang HoSE được kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tăng cường kết nối với các nhà đầu tư chiến lược.