Mỗi ngày Đông Nam Á có thêm 5 người siêu giàu

Indonesia và Việt Nam được dự báo dẫn đầu tốc độ gia tăng giới siêu giàu trong khu vực.

Mỗi ngày, Đông Nam Á sẽ có 5 người gia nhập câu lạc bộ những người có tài sản trên 30 triệu USD. Ảnh: Nikkei Asia.

Đông Nam Á đang bước vào một chu kỳ tích lũy tài sản mới, khi ngày càng nhiều doanh nhân và nhà đầu tư gia nhập nhóm sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD. Trong làn sóng này, Việt Nam nổi lên là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh nhất toàn cầu, theo Nikkei Asia.

Báo cáo của Knight Frank, số người siêu giàu tại 5 nền kinh tế gồm Indonesia, Việt Nam, Singapore, Philippines và Thái Lan sẽ tăng từ 16.999 người hiện nay lên 25.847 người vào năm 2031. Điều đó đồng nghĩa gần 5 người mỗi ngày sẽ gia nhập "câu lạc bộ 30 triệu USD ".

Knight Frank nhận định tốc độ gia tăng này cho thấy những trung tâm tạo ra của cải mới đang hình thành nhanh chóng trên khắp Đông Nam Á.

Indonesia và Việt Nam dẫn đầu làn sóng

Theo báo cáo The Wealth Report 2026 của Knight Frank, số cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên (Ultra High Net Worth Individuals - UHNWI) tại Việt Nam được dự báo tăng 59% trong giai đoạn 2026-2031, đứng thứ tư thế giới. Chỉ Indonesia có tốc độ tăng nhanh hơn trong khu vực Đông Nam Á với mức 82%, trong khi Philippines tăng 49%, Singapore 46% và Thái Lan 26%.

Indonesia sẽ là quốc gia có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới. Báo cáo cho rằng nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á sở hữu nhiều lợi thế như thị trường nội địa quy mô lớn cùng nguồn tài nguyên dồi dào, từ nickel, than đá đến dầu cọ. Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, tài chính số và bất động sản cũng liên tục tạo ra những doanh nghiệp có giá trị ngày càng lớn.

Một doanh nhân đến từ Singapore đang xem đồng hồ Rolex tại một cửa hàng ở Tokyo. Giới siêu giàu trong khu vực Đông Nam Á coi những chiếc đồng hồ xa xỉ vừa là biểu tượng địa vị vừa là tài sản. Ảnh: Yuki Kohara.

Ông Sumit Agarwal, Giáo sư Khoa Kinh tế, Tài chính và Bất động sản thuộc Trường Kinh doanh NUS (Singapore), cho rằng quá trình tạo ra tài sản thường không đến từ thu nhập, mà đến từ việc giá trị doanh nghiệp tăng lên.

"Khi doanh nghiệp được chuẩn hóa, niêm yết trên sàn chứng khoán, hợp nhất hoặc thu hút vốn nước ngoài, giá trị cổ phần của chủ sở hữu sẽ được định giá lại ở mức cao hơn", ông nói.

Việt Nam tuy không được phân tích chi tiết như Indonesia trong báo cáo, nhưng việc đứng thứ 4 toàn cầu phản ánh xu hướng tương tự đang diễn ra. Trong nhiều năm qua, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, khu vực doanh nghiệp tư nhân mở rộng quy mô, trong khi thị trường vốn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị tài sản của các cổ đông lớn.

Không chỉ Knight Frank, hãng tư vấn McKinsey cũng dự báo tổng tài sản tài chính có tính thanh khoản của 6 nền kinh tế ASEAN gồm Indonesia, Việt Nam, Singapore, Philippines, Thái Lan và Malaysia sẽ tăng từ khoảng 3.500 tỷ USD năm 2025 lên 4.700 tỷ USD vào năm 2030.

Trong khi đó, báo cáo của Capgemini Research Institute cho thấy sự bùng nổ của lĩnh vực công nghệ cũng là một trong những động lực lớn thúc đẩy quá trình tích lũy tài sản tại châu Á.

Năm 2025, tổng tài sản của nhóm người giàu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng 10,5%, còn số lượng người giàu tăng 9,4%, nhờ sự tăng trưởng mạnh của các doanh nghiệp công nghệ và diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán.

Một nữ doanh nhân tại Manila nhận định với Nikkei Asia rằng công nghệ và đổi mới sáng tạo đang giúp một thế hệ doanh nhân mới có thể "đi từ con số 0 đến thành công" nhanh hơn trước rất nhiều.

Cuộc đua mới của các ngân hàng và công ty quản lý tài sản

Làn sóng gia tăng giới siêu giàu cũng đang tạo ra một cuộc cạnh tranh mới trong ngành quản lý tài sản tại Đông Nam Á.

Theo Capgemini, nếu năm 2019 có tới 39% người giàu chỉ sử dụng một đơn vị quản lý tài sản thì đến năm 2025, tỷ lệ này giảm xuống còn 19%. Bởi tỷ lệ khách hàng sử dụng cùng lúc 4-6 đơn vị quản lý tài sản đã tăng từ 12% lên 25%.

Xu hướng này phản ánh việc giới nhà giàu ngày càng tìm kiếm những đơn vị có chuyên môn riêng trong từng lĩnh vực, từ đầu tư thay thế, tối ưu thuế đến quản lý tài sản số.

Tại Singapore - trung tâm quản lý tài sản của khu vực, các ngân hàng cũng đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động nhằm đón đầu làn sóng này. DBS mới đây công bố kế hoạch mở rộng đáng kể mảng ngân hàng tư nhân trên khắp châu Á, trong đó Indonesia là một trong những thị trường trọng điểm ngoài Singapore. Trong khi đó, OCBC cho biết sẽ tăng gấp đôi số chuyên viên quản lý khách hàng tại Indonesia lên 400 người trước cuối năm.

McKinsey ước tính khoảng 25-35% tổng tài sản tài chính của người dân Đông Nam Á hiện được các tổ chức chuyên nghiệp quản lý, riêng với Singapore, tỷ lệ này lên tới khoảng 60%, cho thấy dư địa phát triển của ngành quản lý tài sản trong khu vực vẫn còn rất lớn.

Thủ đô Jakarta của Indonesia - quốc gia có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý tốc độ gia tăng người siêu giàu không đồng nghĩa với việc sự thịnh vượng được phân bổ đồng đều trong nền kinh tế.

GS Sumit Agarwal cho rằng điều quan trọng không phải số lượng người sở hữu tài sản hàng chục triệu USD tăng nhanh đến đâu, mà là quá trình tạo ra của cải có mang lại thêm việc làm, nâng cao năng suất, tăng nguồn thu thuế và cải thiện hạ tầng hay không.

Nếu tài sản tiếp tục tập trung vào đất đai, giấy phép kinh doanh hoặc các lĩnh vực có mối quan hệ đặc biệt với chính sách, khoảng cách giàu nghèo có thể ngày càng nới rộng.

Cùng với đó, sự gia tăng nhanh của tài sản tư nhân cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng chống rửa tiền và kiểm soát nguồn gốc tài sản. Tại Singapore, nơi số lượng văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) tăng mạnh trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý đã siết chặt quy trình thẩm định nguồn tiền nhằm hạn chế nguy cơ dòng vốn bất hợp pháp.

Theo các chuyên gia, khi Đông Nam Á trở thành một trong những trung tâm tạo ra của cải mới của thế giới, việc xây dựng một hệ sinh thái quản lý tài sản minh bạch và chuyên nghiệp sẽ quan trọng không kém quá trình tạo ra những tỷ phú và triệu phú mới.