Giới siêu giàu xếp hàng chờ mua 'thẻ vàng định cư' của ông Trump

Quyết định giảm giá hạng thẻ vàng với thời gian cấp phép nhanh đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới siêu giàu, dù vẫn còn vướng nhiều khúc mắc về thủ tục pháp lý.

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp công bố "thẻ vàng định cư" Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chính thức khởi động kế hoạch bán "thẻ vàng định cư", với mức phí 1 triệu USD (giảm so với mức giá 5 triệu USD lúc đề xuất ý tưởng) kèm theo cam kết cho quyền cư trú "với thời gian kỷ lục”.

Mức giá 1 triệu USD lập tức biến thẻ vàng này thành lựa chọn rẻ hơn nhiều so với các chương trình tương tự toàn cầu - ví dụ chương trình đầu tư của Singapore gần 8 triệu USD , New Zealand dưới 3 triệu USD , và Samoa 1,4 triệu USD .

“Thẻ vàng rẻ đến mức khó tin", ông Reaz Jafri, luật sư tại Withers, nhận xét.

“Bạn có quyền tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, ngân hàng và thị trường tài chính của Mỹ, tất cả chỉ với 1 triệu USD . Với nhiều gia đình, đó là số tiền rất nhỏ. Theo tôi, họ lẽ ra nên giữ mức 5 triệu USD để nó có tính đặc quyền hơn”.

Chính phủ Mỹ dự kiến phát hành 80.000 "thẻ vàng định cư", đi kèm khả năng có thẻ hạng Platinum và tăng phí cấp thị thực H-1B lên 100.000 USD , các chương trình này được kỳ vọng mang về khoảng 100 tỷ USD doanh thu, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Tuy nhiên, hiện những người quan tâm vẫn chưa thể nộp đơn mua "thẻ vàng định cư" này bởi vấn đề pháp lý. Vì luật nhập cư do Quốc hội Mỹ quy định, Nhà Trắng thiết lập thẻ vàng bằng cách tận dụng quy định của các chương trình EB-1 và EB-2, và khoản 1 triệu USD được ghi là “một khoản tặng không hạn chế” cho chính phủ chứ không phải lệ phí chính thức.

“Những chương trình kiểu này thường cần thời gian để vận hành”, chuyên gia Dominic Volek từ Henley & Partners nói và cho biết không ai muốn là người đầu tiên thử nghiệm chiếc thẻ vàng. Phần lớn khách hàng muốn thấy chương trình hoạt động 3-6 tháng và theo dõi kết quả trước khi rút hầu bao.

Ông dự báo chương trình sẽ nhận tới 5.000-10.000 lượt hồ sơ mỗi năm nếu vận hành ổn định.

Ngoài hạng thẻ vàng kể trên, trang thông tin của chương trình còn nhắc tới một hạng thẻ Platinum với mức giá 5 triệu USD đi kèm các ưu đãi thuế bổ sung. Tuy nhiên, hạng thẻ Platinum không xuất hiện trong sắc lệnh ông Trump mới ký và không được đề cập trong buổi họp báo.

Thẻ Platinum cam kết cho phép người sở hữu ở lại Mỹ 270 ngày/năm mà không phải nộp thuế cho thu nhập nước ngoài. Tuy nhiên, chuyên gia David Lesperance nhận định hạng thẻ này sẽ không bán chạy vì nó không dẫn tới thẻ xanh và các quyền lợi không tương xứng với mức giá 5 triệu USD .

Ngược lại, thẻ vàng được xem là sản phẩm phù hợp với con cái giới nhà giàu muốn du học và tìm cơ hội việc làm tại Mỹ. “Rất nhiều con của các tỷ phú không muốn điều hành doanh nghiệp gia đình mà muốn trở thành kiến trúc sư, bác sĩ hay kỹ sư và có nghề nghiệp bình thường”, Jafri nói và nhấn mạnh khi đó, chính sách "thẻ vàng định cư" rất hấp dẫn.

Về dài hạn, Jafri gợi ý Nhà Trắng có thể phát hành thêm thẻ đen miễn thuế thừa kế, với giá 20- 25 triệu USD . Nếu có chính sách ưu đãi này ông ước tính sẽ có 1.000 người sẵn sàng mang toàn bộ tài sản sang Mỹ.