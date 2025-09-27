Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giới siêu giàu xếp hàng chờ mua 'thẻ vàng định cư' của ông Trump

  • Thứ bảy, 27/9/2025 19:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quyết định giảm giá hạng thẻ vàng với thời gian cấp phép nhanh đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới siêu giàu, dù vẫn còn vướng nhiều khúc mắc về thủ tục pháp lý.

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp công bố "thẻ vàng định cư" Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chính thức khởi động kế hoạch bán "thẻ vàng định cư", với mức phí 1 triệu USD (giảm so với mức giá 5 triệu USD lúc đề xuất ý tưởng) kèm theo cam kết cho quyền cư trú "với thời gian kỷ lục”.

Mức giá 1 triệu USD lập tức biến thẻ vàng này thành lựa chọn rẻ hơn nhiều so với các chương trình tương tự toàn cầu - ví dụ chương trình đầu tư của Singapore gần 8 triệu USD, New Zealand dưới 3 triệu USD, và Samoa 1,4 triệu USD.

“Thẻ vàng rẻ đến mức khó tin", ông Reaz Jafri, luật sư tại Withers, nhận xét.

“Bạn có quyền tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, ngân hàng và thị trường tài chính của Mỹ, tất cả chỉ với 1 triệu USD. Với nhiều gia đình, đó là số tiền rất nhỏ. Theo tôi, họ lẽ ra nên giữ mức 5 triệu USD để nó có tính đặc quyền hơn”.

Chính phủ Mỹ dự kiến phát hành 80.000 "thẻ vàng định cư", đi kèm khả năng có thẻ hạng Platinum và tăng phí cấp thị thực H-1B lên 100.000 USD, các chương trình này được kỳ vọng mang về khoảng 100 tỷ USD doanh thu, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Tuy nhiên, hiện những người quan tâm vẫn chưa thể nộp đơn mua "thẻ vàng định cư" này bởi vấn đề pháp lý. Vì luật nhập cư do Quốc hội Mỹ quy định, Nhà Trắng thiết lập thẻ vàng bằng cách tận dụng quy định của các chương trình EB-1 và EB-2, và khoản 1 triệu USD được ghi là “một khoản tặng không hạn chế” cho chính phủ chứ không phải lệ phí chính thức.

“Những chương trình kiểu này thường cần thời gian để vận hành”, chuyên gia Dominic Volek từ Henley & Partners nói và cho biết không ai muốn là người đầu tiên thử nghiệm chiếc thẻ vàng. Phần lớn khách hàng muốn thấy chương trình hoạt động 3-6 tháng và theo dõi kết quả trước khi rút hầu bao.

Ông dự báo chương trình sẽ nhận tới 5.000-10.000 lượt hồ sơ mỗi năm nếu vận hành ổn định.

Ngoài hạng thẻ vàng kể trên, trang thông tin của chương trình còn nhắc tới một hạng thẻ Platinum với mức giá 5 triệu USD đi kèm các ưu đãi thuế bổ sung. Tuy nhiên, hạng thẻ Platinum không xuất hiện trong sắc lệnh ông Trump mới ký và không được đề cập trong buổi họp báo.

Thẻ Platinum cam kết cho phép người sở hữu ở lại Mỹ 270 ngày/năm mà không phải nộp thuế cho thu nhập nước ngoài. Tuy nhiên, chuyên gia David Lesperance nhận định hạng thẻ này sẽ không bán chạy vì nó không dẫn tới thẻ xanh và các quyền lợi không tương xứng với mức giá 5 triệu USD.

Ngược lại, thẻ vàng được xem là sản phẩm phù hợp với con cái giới nhà giàu muốn du học và tìm cơ hội việc làm tại Mỹ. “Rất nhiều con của các tỷ phú không muốn điều hành doanh nghiệp gia đình mà muốn trở thành kiến trúc sư, bác sĩ hay kỹ sư và có nghề nghiệp bình thường”, Jafri nói và nhấn mạnh khi đó, chính sách "thẻ vàng định cư" rất hấp dẫn.

Về dài hạn, Jafri gợi ý Nhà Trắng có thể phát hành thêm thẻ đen miễn thuế thừa kế, với giá 20-25 triệu USD. Nếu có chính sách ưu đãi này ông ước tính sẽ có 1.000 người sẵn sàng mang toàn bộ tài sản sang Mỹ.

Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những doanh nhân, tỷ phú, những nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, vẫn có cách để chúng ta tiếp cận, tìm hiểu về câu chuyện kinh doanh, cuộc đời, kinh nghiệm của các doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng thông qua sách.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách doanh nhân - nơi chia sẻ những cuốn sách, câu chuyện về cuộc đời và kinh nghiệm của các tỷ phú, nhà quản lý nổi tiếng thế giới. Tủ sách không chỉ bao gồm các cuốn sách, câu chuyện từ tác giả độc lập mà còn bao gồm những cuốn sách do chính các tỷ phú viết về cuộc đời mình. Tủ sách doanh nhân mong muốn gửi tới độc giả các câu chuyện, góc nhìn về những cá nhân thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời mong muốn lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Mỹ tăng phí thị thực H-1B, triển khai 'thẻ vàng' trị giá 1 triệu USD

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố hai biện pháp mới gây chú ý trong chính sách nhập cư và thị thực, bao gồm việc tăng mạnh phí xin thị thực H-1B và triển khai chương trình “thẻ vàng” trị giá 1 triệu đôla Mỹ cho người nước ngoài giàu có.

07:38 20/9/2025

Hơn 70.000 người 'xếp hàng' mua thẻ vàng 5 triệu USD của ông Trump

Hơn 70.000 cá nhân trên khắp thế giới đã đăng ký vào danh sách chờ của chương trình thẻ vàng nhập cư, sản phẩm do Tổng thống Trump công bố, dù thẻ này vẫn chưa chính thức ra mắt.

10:06 19/6/2025

Mức phí xin visa 'như đuổi khách' của Mỹ

Lượng khách nước ngoài đến Mỹ tiếp tục giảm do lệnh siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump và thái độ thù địch với nhiều quốc gia nước ngoài.

09:52 31/8/2025

Tiến Lợi

nhập cư Mỹ Donald Trump nhập cư Mỹ nhà giàu du học thẻ Vàng

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

Đọc tiếp

Dong cua 4 san bay do bao Bualoi hinh anh

Đóng cửa 4 sân bay do bão Bualoi

33 phút trước 20:22 27/9/2025

0

Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay trong 2 ngày 28-29/9 do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý