Đức Phạm công khai yêu Vũ Thúy Quỳnh

Khuya 11/11, doanh nhân Đức Phạm đăng ảnh ôm Vũ Thúy Quỳnh, xác nhận đang hẹn hò người đẹp. Thời gian qua, cả hai liên tục bị bắt gặp đi chơi chung hay xuất hiện cùng nhau.

Khuya 11/11, Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - gây xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh. Trong tấm hình được chia sẻ trên trang cá nhân, nam doanh nhân tình tứ ôm bạn gái. Thúy Quỳnh mặc trang phục hai dây gợi cảm, cười rạng rỡ khi tựa vào lòng Đức Phạm.

"Yêu em", Đức Phạm chú thích ngắn gọn.

Đức Phạm công khai hẹn hò Vũ Thúy Quỳnh. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của chồng cũ Diệp Lâm Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ thích thú khi cặp đôi chính thức xác nhận chuyện tình cảm vào đúng ngày độc thân. Trước đó, hai người vướng tin đang hẹn hò vì thường xuyên được bắt gặp chơi pickleball chung, ngồi gần nhau tại sự kiện. Song giữa loạt nghi vấn, cả hai đều không lên tiếng giải thích.

Trong một livestream mới đây, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô bày tỏ.

Bên cạnh đó, Vũ Thúy Quỳnh cho rằng so với những người khác, hạnh phúc của cô khá đơn giản. Người đẹp không quan trọng chuyện vật chất, tiền bạc vì tự thân cô có thể tạo ra tài chính, không dựa dẫm vào ai.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023; đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Đức Phạm sinh năm 1990, từng có thời gian sinh sống tại Canada rồi về nước lập nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Trước khi hẹn hò Thúy Quỳnh, anh từng kết hôn với Diệp Lâm Anh. Hai người đường ai nấy đi vào năm 2022.