Triệu Vy hiện tại

  • Thứ ba, 11/11/2025 19:35 (GMT+7)
Thời gian qua xuất hiện nhiều tin đồn liên quan tới sức khỏe của Triệu Vy. Nữ diễn viên mới đây cập nhật mạng xã hội, cho thấy tình trạng sức khỏe vẫn ổn định.

Theo tờ HK01, Triệu Vy thời gian qua khá im hơi lặng tiếng, hiếm khi lộ diện trước truyền thông. Từng có dân mạng tiết lộ nhìn thấy trên cánh tay trái của cô xuất hiện một khối u. Tháng 1 năm ngoái, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên tự tử. Tới tháng 5 năm nay, dư luận tiếp tục xôn xao trước tin cô qua đời vì ung thư dạ dày. Sau đó, dân mạng phát hiện người qua đời chỉ là nhà sản xuất trùng tên với ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách.

Mới đây, Triệu Vy hiếm hoi cập nhật mạng xã hội, hé lộ hình ảnh mới nhất của bản thân. Diễn viên đăng nhiều ảnh phong cảnh và một tấm hình chụp cô không đeo khẩu trang, tạo dáng trước một hồ nước.

"Khi bạn đang bước đi trên một hành trình, thực ra bạn cũng đang ngay đích đến rồi", Triệu Vy chú thích đầy ẩn ý. Trong ảnh, "Tiểu Yến Tử" xuất hiện giản dị với áo len và áo khoác trắng, quấn thêm khăn do thời tiết lạnh. Cô tỏ ra vui vẻ, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên.

Triệu Vy chia sẻ ảnh chụp mới nhất. Ảnh: Weibo.

Dựa trên phong cảnh xung quanh, dân mạng suy đoán ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đang đi du lịch ở hồ muối Chaka. Người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi cô vẫn cho thấy tình trạng sức khỏe tốt, thần sắc rạng rỡ. Một số bình luận bày tỏ mong nhớ Triệu Vy sớm trở lại màn ảnh.

Triệu Vy bị cấm sóng vào 2021 và xếp vào danh sách “nghệ sĩ xấu”. Tất cả tác phẩm điện ảnh và truyền hình có sự tham gia của cô bị loại khỏi nền tảng chiếu phim. Sau đó, nữ diễn viên thỉnh thoảng xuất hiện. Cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch.

Cách đây không lâu, theo NTD, Triệu Vy tiếp tục bị phong tỏa số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu NDT. Hệ thống Thông tin Tín dụng Doanh nghiệp Quốc gia Trung Quốc cho biết 1,9 triệu NDT tại Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Long Vy (Triệu Vy nắm 95% cổ phần); 5 triệu NDT tại Công ty TNHH Tập đoàn Văn hóa Giải trí Hợp Bảo (Triệu Vy nắm 4,5% cổ phần) và 9 triệu NDT tại Công ty TNHH Đầu tư Đông Nhuận Phát (Triệu Vy nắm 90% cổ phần) nhận lệnh phong tỏa từ Tòa án nhân dân khu Đông, Bắc Kinh.

  Triệu Vy

    Triệu Vy

    Triệu Vy (Vicki Zhao) là nữ diễn viên, đạo diễn và ca sĩ người Trung Quốc. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và khu vực nói tiếng Trung Quốc, và là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất. Ở Việt Nam, Triệu Vy được biết đến nhiều nhất với vai Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách.

    • Ngày sinh: 12/3/1976
    • Chiều cao: 1.66m
    • Phim nổi bật: Hoàn Châu cách cách 1 & 2, Cô em họ Cát Tường, Duyên phận năm 2000, Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, Tân dòng sông ly biệt, Họa Bì 1 & 2, Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Lạc lối ở Hồng Kông
    • Album nhạc: Swallow, Magic of Love (1999), The Last Separation (2001), Afloat (2004), Double (2005), Angel's Suitcase (2007), We're All Great Directors (2009)

