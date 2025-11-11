Con gái Michael Jackson thủng vách ngăn mũi

Paris Jackson gây lo lắng khi khoe vách ngăn mũi bị thủng, được cho là hậu quả của việc nhiều năm lạm dụng ma túy.

Theo Page Six, Paris Jackson gây xôn xao khi đăng tải trên mạng xã hội đoạn video chia sẻ về tình trạng vách ngăn mũi bị thủng một lỗ.

“Tôi phát ra tiếng huýt gió rất to khi thở bằng mũi. Đó là vì tôi bị thủng vách ngăn. Đúng như bạn nghĩ đấy. Đừng dùng ma túy nhé. Tôi không cố gắng nói ai phải làm điều gì. Nhưng tôi không khuyến khích các bạn dùng ma túy. Nó đã tàn phá cuộc đời tôi”, con gái Michael Jackson nói.

Người đẹp sau đó chiếu đèn flash của điện thoại vào mũi, khoe lỗ thủng trên vách ngăn. Paris Jackson chia sẻ thêm rằng cô không muốn phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mũi. “Khi phẫu thuật kiểu đó, bạn phải dùng thuốc. Mà tôi thì… tôi không muốn dính dáng tới chúng. Tôi đã sống với tình trạng này từ năm 20 tuổi và nó thật phiền khi tôi ở trong phòng thu", nữ ca sĩ thừa nhận.

Paris Jackson bị thủng vách ngăn mũi do từng lạm dụng ma túy.

Hồi đầu năm nay, Paris Jackson đã kỷ niệm 5 năm tỉnh táo, không còn dùng rượu và các chất kích thích.

“Chính vì tôi tỉnh táo mà hôm nay tôi mới được mỉm cười. Tôi được làm nhạc. Tôi được tận hưởng niềm vui khi yêu những chú chó và mèo của mình. Tôi được cảm nhận nỗi đau tan vỡ trọn vẹn. Tôi được buồn. Tôi được cười đùa, được nhảy múa. Tôi được tin tưởng. Tôi cảm nhận mặt trời trên da và nó thật ấm áp”, Paris chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, con gái Michael Jackson được cho là đã vào trung tâm điều trị sức khỏe tâm thần năm 2019. Người đẹp từng gây xôn xao khi tiết lộ rằng đã tự hủy hoại cơ thể và cố gắng tự tử.

Paris Jackson hiện vẫn duy trì sự nghiệp ca sĩ kiêm người mẫu. Đầu tháng 10, cô xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris, tái ngộ cô ruột - ca sĩ Janet Jackson. Hai người ôm nhau thân mật, chấm dứt tin đồn bất hòa nhiều năm giữa hai thành viên gia đình.

Paris Jackson là con gái duy nhất của Michael Jackson. “Ông hoàng nhạc pop” còn có hai người con trai là Prince Jackson (28 tuổi) và Bigi Jackson (23 tuổi).