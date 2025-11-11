Đằng sau cảnh Phương Oanh tát Doãn Quốc Đam

Hậu trường cảnh nhân vật Mỹ Anh sững sờ khi Đăng tới trước cửa phòng Linh, rồi tát chồng ngay trước mặt "tiểu tam" đang thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Gió ngang khoảng trời xanh tiếp tục thu hút quan tâm và trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả truyền hình. Ở diễn biến mới, Linh (Lan Phương) sau khi bị Mỹ Anh (Phương Oanh) vạch trần bộ mặt thật vẫn cố tình muốn trêu tức "chính thất". Linh nhắn tin hẹn Đăng (Doãn Quốc Đam) lên căn hộ của mình để nói rõ mọi chuyện, nhưng sự thật là muốn Mỹ Anh thấy chồng chạy tới chỗ của mình.

Chứng kiến chồng tới trước cửa phòng Linh sau cuộc gọi, Mỹ Anh uất ức tột độ. Cô thẳng tay tát Đăng vì đã phản bội, lừa dối mình, sau đó chạy đi trong sự đau đớn. Nhìn cảnh gia đình Mỹ Anh tan nát, Linh cười vui sướng, hả dạ.

Hậu trường cảnh quay này mới đây được đoàn phim chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau khi hoàn thành cảnh quay, Phương Oanh vội vàng xoa mặt bạn diễn Doãn Quốc Đam. Để cảnh quay chân thực, cô cho biết đã tát rất mạnh đến mức rát tay. Phương Oanh và Doãn Quốc Đam sau đó vẫn vui vẻ đùa giỡn về cảnh này.

Nhân vật Mỹ Anh thẳng tay tát chồng ngay trước mặt "tiểu tam".

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, clip thu hút hàng triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, khán giả dành lời khen cho diễn xuất của Phương Oanh. Cô được nhận xét nhập vai chân thật, biểu cảm tốt, lại biết cách hợp tác ăn ý với bạn diễn.

Trước đó, clip hậu trường cảnh Phương Oanh quỳ gối bật khóc trong tập 39 cũng thu hút đông đảo sự quan tâm. Trước khi bấm máy, diễn viên vẫn vui vẻ cười đùa với đoàn phim. Nhưng ngay khi máy chạy, cô nhập vai ngay lập tức, thể hiện cảm xúc đau đớn đến quẫn trí, tuyệt vọng của nhân vật. Kết thúc cảnh quay, mắt Phương Oanh đỏ hoe và sưng húp.

Ở những diễn biến gần đây, Gió ngang khoảng trời xanh ngày càng được khán giả chú ý vì có nhiều tình tiết hấp dẫn xoay quanh lùm xùm tình ái của bộ ba Mỹ Anh, Đăng và Linh. Linh giờ đây không ngần ngại thể hiện "bộ mặt thật" của mình, tìm cách phá vỡ hôn nhân của Mỹ Anh.