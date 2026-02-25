Thông tin diễn viên kỳ cựu qua đời ở tuổi 57 khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao. Trước đó, ông được biết tới khi tham gia hơn 100 phim của đài TVB.

Theo Sohu, Du Phiêu qua đời do xuất huyết não. Trước đó, hôm 12/2, ông đang làm việc tại văn phòng thì bất ngờ cảm thấy không khỏe, sau đó rơi vào trạng thái bán hôn mê.

Đồng nghiệp của diễn viên phát hiện và lập tức gọi xe cấp cứu đưa ông tới bệnh viện. Du Phiêu sau đó được chẩn đoán xuất huyết não cấp tính. Dù đã được chăm sóc y tế đặc biệt suốt 12 ngày, tiến hành phẫu thuật mở sọ để giảm áp lực nội sọ, ngôi sao TVB vẫn không thể hồi tỉnh và qua đời vào tối 24/2.

Du Phiêu từng gắn bó với TVB hơn 2 thập kỷ. Ảnh: Weibo.

Du Phiêu sinh năm 1968 tại Hạ Môn, Phúc Kiến. Ông vào nghề năm 15 tuổi. Năm 21 tuổi, Du Phiêu tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB, sau đó tham gia hơn 100 bộ phim truyền hình lớn nhỏ. Một số dự án nổi tiếng mà Du Phiêu góp mặt có thể kể đến Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ, Phong thần bảng hay Lộc đỉnh ký...

Du Phiêu gắn bó với TVB suốt hơn 20 năm, trước khi rời đài vào năm 2012. Thời điểm đó, mức lương tháng của ông chỉ khoảng 10.500 HKD, con số được cho là khó đảm bảo cuộc sống tại Hong Kong. Du Phiêu từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng dù tham gia hơn 100 bộ phim và được khán giả công nhận về diễn xuất, ông vẫn không nhận được cơ hội tăng lương hay đảm nhận vai diễn quan trọng hơn.

Khi diễn viên có ý định chuyển sang đài HKTV, TVB chỉ đề nghị tăng lương thêm 300 HKD để giữ chân, khiến Du Phiêu hoàn toàn nản lòng và quyết tâm rời đài. Du Phiêu đã lập gia đình và có một con gái 8 tuổi.