Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Du Phiêu qua đời

  • Thứ tư, 25/2/2026 10:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thông tin diễn viên kỳ cựu qua đời ở tuổi 57 khiến giới giải trí Hoa ngữ xôn xao. Trước đó, ông được biết tới khi tham gia hơn 100 phim của đài TVB.

Theo Sohu, Du Phiêu qua đời do xuất huyết não. Trước đó, hôm 12/2, ông đang làm việc tại văn phòng thì bất ngờ cảm thấy không khỏe, sau đó rơi vào trạng thái bán hôn mê.

Đồng nghiệp của diễn viên phát hiện và lập tức gọi xe cấp cứu đưa ông tới bệnh viện. Du Phiêu sau đó được chẩn đoán xuất huyết não cấp tính. Dù đã được chăm sóc y tế đặc biệt suốt 12 ngày, tiến hành phẫu thuật mở sọ để giảm áp lực nội sọ, ngôi sao TVB vẫn không thể hồi tỉnh và qua đời vào tối 24/2.

Du Phieu anh 1

Du Phiêu từng gắn bó với TVB hơn 2 thập kỷ. Ảnh: Weibo.

Du Phiêu sinh năm 1968 tại Hạ Môn, Phúc Kiến. Ông vào nghề năm 15 tuổi. Năm 21 tuổi, Du Phiêu tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB, sau đó tham gia hơn 100 bộ phim truyền hình lớn nhỏ. Một số dự án nổi tiếng mà Du Phiêu góp mặt có thể kể đến Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ, Phong thần bảng hay Lộc đỉnh ký...

Du Phiêu gắn bó với TVB suốt hơn 20 năm, trước khi rời đài vào năm 2012. Thời điểm đó, mức lương tháng của ông chỉ khoảng 10.500 HKD, con số được cho là khó đảm bảo cuộc sống tại Hong Kong. Du Phiêu từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng dù tham gia hơn 100 bộ phim và được khán giả công nhận về diễn xuất, ông vẫn không nhận được cơ hội tăng lương hay đảm nhận vai diễn quan trọng hơn.

Khi diễn viên có ý định chuyển sang đài HKTV, TVB chỉ đề nghị tăng lương thêm 300 HKD để giữ chân, khiến Du Phiêu hoàn toàn nản lòng và quyết tâm rời đài. Du Phiêu đã lập gia đình và có một con gái 8 tuổi.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Nữ diễn viên quá trẻ ở tuổi 45

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun được khen ngày càng trẻ, quyến rũ với vóc dáng đẹp ở tuổi 45.

13 giờ trước

49 pháp sư, thầy bói Hàn Quốc so tài gây xôn xao

“Battle of Fates” gây sốt với nội dung xoay quanh cuộc so tài kịch tính giữa những nhà tâm linh, huyền học hàng đầu xứ kim chi để tìm ra chủ nhân giải thưởng 100 triệu won.

17 giờ trước

Ca sĩ Chancellor bị bắt

Chancellor đã bị bắt giữ tại Nhật Bản với cáo buộc tàng trữ ma túy. Trước đó, anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ có tiếng tại Nhật Bản.

15 giờ trước

Tử Khiêu

Du Phiêu TVB Thiên long bát bộ Lộc đỉnh ký Thần điêu đại hiệp Tiếu ngạo giang hồ TVB qua đời

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

'Tho oi' kiem duoc 300 ty dong hinh anh

'Thỏ ơi' kiếm được 300 tỷ đồng

19 phút trước 11:37 25/2/2026

0

Bộ phim của Trấn Thành cán mốc doanh thu 300 tỷ ở ngày thứ 9 công chiếu. Phim hiện tại vẫn không có đối thủ, có tiềm năng đạt doanh thu 500 tỷ.

Chae Jung An khoe voc dang goi cam o tuoi 49 hinh anh

Chae Jung An khoe vóc dáng gợi cảm ở tuổi 49

27 phút trước 11:29 25/2/2026

0

Để có được vóc dáng cân đối, săn chắc ở tuổi 49, Chae Jung An theo đuổi lối sống lành mạnh, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn trong nhiều năm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý