Hưởng lợi gì với Visit Vietnam?

Visit Vietnam ra mắt ngày 20/12, đánh dấu lần đầu du lịch Việt Nam có hạ tầng dữ liệu quốc gia thống nhất, mở đường cho quản lý thông minh, kinh doanh hiệu quả và trải nghiệm bền vững.

Ngày 20/12, tại Phú Quốc - nơi vừa đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam trong năm 2025 - Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT), Tập đoàn Sun Group và đối tác thanh toán Visa phối hợp tổ chức hội thảo "Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai du lịch".

Tại đây, nền tảng dữ liệu du lịch Visit Vietnam - dự án được Chính phủ bảo trợ, đồng hành cùng VNAT và NDA, do Sun Group vận hành - đã trình diện phiên bản phát triển bước đầu, dự kiến vận hành chính thức vào quý II/2026.

Dữ liệu - hạ tầng mới của ngành du lịch

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành chiến lược quốc gia, dữ liệu không còn đơn thuần là "nguồn tài nguyên mới" mà còn là "mạch máu" của nền kinh tế số.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Hà Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an), nhấn mạnh: "Dữ liệu hôm nay không chỉ là thông tin, mà là động lực phát triển. Chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, trong đó du lịch là lĩnh vực tiên phong".

Năm 2025, du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, ước đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với năm 2024 và phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, bài toán của ngành không còn dừng ở câu hỏi "đón bao nhiêu khách", mà là vận hành thế nào cho hiệu quả, minh bạch, khai thác tối đa tiềm năng và xây dựng trải nghiệm bền vững hơn.

Phiên bản phát triển ban đầu của Visit Vietnam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Là ngành kinh tế tổng hợp, mọi quyết định trong du lịch - từ quy hoạch, xúc tiến đến kinh doanh - đều phụ thuộc vào dữ liệu. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, dữ liệu du lịch Việt vẫn ở trạng thái phân mảnh: mỗi địa phương một hệ thống, mỗi doanh nghiệp một cách đo lường, thiếu một "ngôn ngữ chung" ở tầm quốc gia.

Theo ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự ra đời của Visit Vietnam là "đúng thời điểm, đúng điểm rơi", khi cả nước bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện. Đây sẽ là khung dữ liệu chuẩn quốc gia, làm nền tảng cho các hệ thống quản trị, kinh doanh du lịch, phục vụ song song quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ du khách.

Visit Việt Nam được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí cốt lõi của chuyển đổi số:

Đúng , khi dữ liệu phản ánh chính xác thực tế điểm đến, sản phẩm và dòng khách.

, khi dữ liệu phản ánh chính xác thực tế điểm đến, sản phẩm và dòng khách. Đủ , khi thông tin không bị thiếu hụt, đủ chiều sâu để phân tích và dự báo.

, khi thông tin không bị thiếu hụt, đủ chiều sâu để phân tích và dự báo. Sạch , khi dữ liệu được chuẩn hóa, loại bỏ trùng lặp, sai lệch.

, khi dữ liệu được chuẩn hóa, loại bỏ trùng lặp, sai lệch. Sống, khi dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực để vận hành, thay vì "đóng băng" trong các báo cáo định kỳ.

Từ góc nhìn hiệp hội, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho rằng dữ liệu chính là "chốt chặn" của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong du lịch.

"Chúng ta đã nói nhiều về du lịch thông minh, điểm đến thông minh, nhưng ở tầm quốc gia vẫn thiếu một nền tảng dữ liệu chính thức. Visit Vietnam đã đáp ứng đúng mong mỏi đó - một cổng dữ liệu chính thống để cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng chia sẻ, cùng ra quyết định".

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu tại hội thảo Visit Vietnam, 20/12. Ảnh: Linh Huỳnh.

Visit Vietnam được thiết kế như hạ tầng dữ liệu thống nhất, kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ và du khách.

Với cơ quan quản lý, nền tảng cung cấp bản đồ dữ liệu thời gian thực, giúp theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và dự báo rủi ro. Theo ông Phạm Văn Thủy, đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, chuẩn bị cho tương lai ngành du lịch dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Khi dữ liệu trở thành nền tảng, du lịch Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút hiệu quả hơn các phân khúc khách có giá trị cao và tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực.

Đối với doanh nghiệp, Visit Vietnam mang đến bộ công cụ quản trị thông minh và các báo cáo phân tích thị trường chuyên sâu, tích hợp dữ liệu thanh toán quốc tế từ Visa. Qua đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hành vi chi tiêu, xu hướng mùa vụ để tối ưu sản phẩm và chiến lược marketing.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho rằng thay vì những chiến dịch quảng bá theo từng đợt ngắn hạn, Visit Vietnam tạo ra kết nối liên tục và dài hạn, giúp thông điệp du lịch Việt Nam được truyền đi nhất quán, nâng cao giá trị và uy tín trên thị trường quốc tế.

Du khách hưởng lợi gì?

Nếu dữ liệu là lõi, thì trải nghiệm du khách chính là nơi Visit Vietnam thể hiện rõ nhất giá trị, trở thành "cẩm nang du ngoạn số" cho mọi hành trình của du khách khi đến với Việt Nam.

Nền tảng được định hướng như một "trợ lý du lịch ảo" (AI Travel Assistant), đồng hành xuyên suốt hành trình: từ gợi ý lịch trình cá nhân hóa, đặt lưu trú, vé tham quan, tour, phương tiện di chuyển, đến quản lý toàn bộ chuyến đi trên một giao diện thống nhất. Du khách có thể tra cứu thông tin điểm đến theo thời gian thực, nhận cảnh báo về tình trạng đông đúc, thời tiết hay biến động tại điểm đến.

Nhóm du khách Trung Quốc tìm kiếm thông tin về điểm du lịch "hot" ở Việt Nam thông qua ứng dụng du lịch dành riêng cho người Trung Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, lợi thế lớn nhất của Visit Vietnam là tính chính thống và minh bạch.

"Khi có nền tảng dữ liệu quốc gia, du khách quốc tế dễ tiếp cận sản phẩm uy tín, còn doanh nghiệp Việt có thêm kênh tiếp cận khách mà không phụ thuộc quá nhiều vào các OTA quốc tế với phí nền tảng ngày càng tăng cao", ông nói.

Ở tầng dữ liệu chuyên sâu, Visit Vietnam tích hợp dữ liệu thanh toán quốc tế và mô hình phân tích hành vi chi tiêu từ Visa. Ông Manideep Gupta, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Visa, cho biết việc kết hợp dữ liệu thanh toán với dữ liệu điểm đến giúp nhận diện chính xác hơn các thị trường giá trị cao, xu hướng chi tiêu và "sức khỏe" thực sự của thị trường du lịch, thay vì chỉ dựa vào lượng khách.

Song song đó, các giải pháp thanh toán số như iziPay (phối hợp giữa Visa, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân NCB) được tích hợp trực tiếp vào nền tảng, hướng tới tầm nhìn "chuyển đổi từ giao dịch sang trải nghiệm", coi thanh toán là một lợi thế cạnh tranh quốc gia trong du lịch.

Du khách ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc, ngày 19/12. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển và vận hành Visit Vietnam là Sun Group - doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí trải dài khắp cả nước. Không chỉ mang đến năng lực công nghệ và kinh nghiệm vận hành, đơn vị còn đóng góp nguồn dữ liệu sống từ chính hệ sinh thái của mình.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, nhận định: "Doanh nghiệp không chỉ làm đẹp các vùng đất, mà với Visit Vietnam, còn góp phần làm đẹp dữ liệu - dữ liệu sạch, dữ liệu chuẩn và dữ liệu chung cho toàn ngành."

Từ khả năng kết nối các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển đến đại lý du lịch, du khách, Visit Vietnam được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái dữ liệu minh bạch, uy tín, nơi các bên cùng chia sẻ, cùng ra quyết định và cùng nâng tầm du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên số.