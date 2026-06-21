Dự báo xấu với giá vàng

Chuyên gia tài chính tại Phố Wall chuyển sang quan điểm thận trọng, dự báo kim loại quý có thể tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong tuần tới.

Giá vàng thế giới vẫn chưa nhận được dự báo khả quan trong tuần tới. Ảnh: Reuters.

Giá vàng tiếp tục trải qua một tuần biến động mạnh khi tâm lý trú ẩn an toàn trước những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông dần suy yếu, nhường chỗ cho áp lực bán sau thông điệp cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng đánh mất đà tăng

Mở đầu tuần giao dịch, giá vàng giao ngay neo ở mức 4.210 USD /ounce và nhanh chóng tăng cao khi nhà đầu tư đổ tiền vào trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, cùng những lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Trong hai phiên đầu tuần, giá vàng liên tục duy trì trên mốc 4.300 USD /ounce khi thị trường vừa theo dõi diễn biến tại Trung Đông vừa chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ từ Fed.

Đà tăng đạt đỉnh vào thứ tư khi giá vàng giao ngay vọt lên 4.382 USD /ounce, mức cao nhất trong tuần, chỉ ít phút trước khi Fed công bố quyết định lãi suất. Tuy nhiên, xu hướng này nhanh chóng đảo chiều sau khi ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất, đồng thời phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất vào cuối năm.

Thông điệp cứng rắn từ Fed đã thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên thứ Năm sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời mở lại hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Giá vàng giao ngay rơi xuống dưới ngưỡng 4.250 USD /ounce rồi chạm mức thấp nhất tuần tại 4.201 USD /ounce, trước khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth vào thứ sáu.

Khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy trong số 10 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 1 người (chiếm 10%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi có đến 7 nhà phân tích (chiếm 70%) cho rằng giá vàng tiếp tục giảm; 2 người còn lại (chiếm 20%) nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Đáng chú ý, giới đầu tư lại duy trì tâm lý tích cực. Cuộc thăm dò trực tuyến với 46 người tham gia cho thấy 25 người (chiếm 54%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 16 người (chiếm 35%) cho rằng giá đi xuống, trong khi 5 người còn lại (chiếm 11%) nhận định thị trường sẽ ổn định.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 10 20 70 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tâm lý bi quan áp đảo thị trường vàng

Tuần tới, giới đầu tư sẽ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm số liệu về tăng trưởng GDP quý I, chỉ số lạm phát PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cùng các chỉ báo phản ánh sức khỏe của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong tháng 6.

Vào thứ ba sẽ công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ toàn cầu của S&P Global. Sang thứ tư, thị trường sẽ theo dõi báo cáo doanh số bán nhà mới trong tháng 5. Đến thứ năm, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đơn đặt hàng hàng trong tháng 5 sẽ được công bố. Báo cáo về chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 6 do Đại học Michigan sẽ công bố vào thứ sáu.

Dự báo về giá vàng tuần tới, bà Nicky Shiels, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Chiến lược Kim loại quý tại MKS PAMP, cho rằng những tín hiệu mới từ Fed không mang lại lợi thế cho thị trường vàng.

Theo bà, đợt phục hồi của giá vàng từ vùng 4.000 USD /ounce gần đây có thể chỉ mang tính chiến thuật thay vì đánh dấu một xu hướng tăng dài hạn. Bà lưu ý rằng cho đến khi Fed công bố kết quả đánh giá chính sách trong khoảng 6 tuần tới và thị trường có thêm thông tin rõ ràng về định hướng điều hành, nhà đầu tư nên xem các phát biểu hiện tại của Fed là mang tính "diều hâu" hơn kỳ vọng trước đó.

"Thông điệp từ Fed cho thấy đây là thời điểm nên thận trọng và ưu tiên chốt lời hơn là chạy theo các nhịp tăng giá ngắn hạn", bà nhận định.

Cùng quan điểm, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần tới.

Theo ông, động lực tăng giá từ những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang dần suy yếu, trong khi lập trường cứng rắn của Fed đã thúc đẩy nhu cầu nắm giữ đồng USD. Trên góc độ kỹ thuật, nhiều tín hiệu đang cho thấy xu hướng giảm chiếm ưu thế hơn.

Ông cho rằng mốc 4.000 USD /ounce sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng đối với thị trường vàng. Nếu giá xuyên thủng ngưỡng này, áp lực bán có thể gia tăng đáng kể. Ngược lại, nếu vùng giá này tiếp tục được giữ vững, lực mua bắt đáy vẫn có cơ hội xuất hiện và hỗ trợ thị trường.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng quay trở lại kiểm định ngưỡng 4.000 USD /ounce trong tuần tới", ông nói.