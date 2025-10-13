Đột phá hạ tầng ở TP.HCM

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành “siêu đô thị quốc tế", với 7 định hướng đột phá phát triển hạ tầng làm động lực giai đoạn mới.

TP.HCM xác định phát triển hạ tầng là một trong 3 chương trình trọng điểm, đột phá trong giai đoạn mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích TP.HCM mới đạt 6.773 km2, dân số khoảng 14 triệu người, mở ra không gian phát triển với tầm nhìn mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á. Dù vậy, TP.HCM đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ là thử thách hàng đầu.

Do đó, trong Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM xác định phát triển hạ tầng là một trong 3 chương trình trọng điểm, đột phá sau bước ngoặt hợp nhất chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam.

Cụ thể, TP.HCM đề ra 7 định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, TP.HCM thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường đối ngoại kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng gồm đường vành đai, cao tốc, quốc lộ, đường trục chính đô thị, đường ven biển, ven sông, các nút giao thông, cầu lớn.

Mạng lưới giao thông bao gồm: Vành đai 2, 3, 4; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Bến Lức - Long Thành; Biên Hòa - Vũng Tàu; Hồ Tràm - Long Thành; TP.HCM - Mộc Bài; TP.HCM - Trung Lương; Quốc lộ 1, 22, 13, 50, 50B, 51, 51C, 56B; cầu đường Nguyễn Khoái; cầu đường Bình Tiên; cầu Thủ Thiêm 4; cầu Cần Giờ; cầu Phú Mỹ 2; cầu Phước An; cầu Cát Lái.

Song song, TP.HCM tập trung phát triển hệ thống các tuyến đường ven biển, đường ven sông Sài Gòn, các tuyến đường kết nối cao tốc, kết nối cảng biển, sân bay Tân Sơn Nhất, các đường trục chính đô thị Bắc - Nam, xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, đường mở mới phía Tây Bắc (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh), trục động lực Bình Dương - Tây Ninh, đường và cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B).

Thứ hai, phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Trong đó gồm 10 tuyến đường sắt đô thị theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ.

Thứ ba, đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt chở hàng kết hợp hành khách như tuyến Bàu Bàng - Dĩ An - Cái Mép - Thị Vải, Bàu Bàng - Mộc Bài, TP.HCM - Cần Thơ, nâng cấp tuyến đường sắt Bình Triệu - Hòa Hưng.

Thứ tư, phát triển hệ thống cảng biển Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ hạ lưu; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn với hệ thống logistics; cảng biển hành khách quốc tế Vũng Tàu, cảng biển hành khách quốc tế trên sông Sài Gòn; cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy theo quy hoạch.

Thứ năm, nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển du lịch.

Thứ sáu, nạo vét, cải tạo hệ thống kênh, sông, rạch; hệ thống kiểm soát triều; hệ thống cống thoát nước; đầu tư xây dựng hệ thống cống thu gom và nhà máy xử lý nước thải.

Thứ bảy, phát triển hệ thống giao thông thông minh, hệ thống giao thông xanh; ứng dụng AI, IoT, dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.