Động thái lạ của 3 ông lớn Trung Quốc

Nhiều nhà sản xuất điều hòa lớn tại Trung Quốc vừa đặt thoả thuận hiếm thấy, khi bắt tay nhau để thúc đẩy xu hướng sử dụng vật liệu nhôm thay thế đồng.

Nhiều ông lớn ngành điều hoà tại Trung Quốc bắt tay nhau. Ảnh: China Daily.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình xây dựng tiêu chuẩn liên quan đến việc “nhôm thay thế đồng” trong ngành điều hòa không khí, nhiều doanh nghiệp lớn đã đưa ra lựa chọn bất ngờ.

Ngày 12/12, một số nhà sản xuất điều hòa không khí, trong đó có Haier, Midea và Xiaomi đã cùng ký thỏa thuận tự nguyện, cam kết không công kích hay bôi nhọ đối thủ, đồng thời phối hợp quảng bá các đặc tính của máy điều hòa sử dụng bộ trao đổi nhiệt bằng nhôm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho xu hướng thay thế vật liệu truyền thống.

Việc các doanh nghiệp trong cùng ngành công khai “bắt tay” là điều không thường xuyên xảy ra, nhất là trong lĩnh vực thiết bị gia dụng vốn nổi tiếng với sự cạnh tranh khốc liệt về giá và công nghệ.

Lý do chính đằng sau xu hướng thay thế đồng bằng nhôm được các doanh nghiệp nhắc đến xoay quanh 2 yếu tố, gồm chi phí và an toàn chuỗi cung ứng. Theo số liệu năm 2023, riêng ngành điều hòa không khí tại Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 1,723 triệu tấn đồng, chiếm 10,7% tổng mức tiêu thụ đồng của cả nước. Đáng chú ý, phần lớn lượng đồng này phụ thuộc vào nhập khẩu, khiến doanh nghiệp khó kiểm soát biến động giá khi thị trường quốc tế bất ổn.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 60% sản lượng nhôm điện phân toàn cầu. Nguồn cung nội địa dồi dào giúp nhôm có lợi thế về giá và độ ổn định dài hạn. Việc giảm tỷ lệ sử dụng đồng giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và hạn chế rủi ro từ biến động thị trường nguyên liệu.

Việc thay thế vật liệu điều hoà đặt ra câu hỏi về độ bền. Ảnh: Caixin Global.

Tuy nhiên, việc thay đổi vật liệu cũng làm dấy lên lo ngại về hiệu năng và độ bền. Trước những băn khoăn này, các doanh nghiệp cho rằng họ sẽ tái thiết kế cấu trúc, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng để đáp ứng yêu cầu quốc gia.

Về mặt kỹ thuật, đồng được đánh giá có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn nhôm, đồng thời quy trình hàn và gia công đã được kiểm chứng qua nhiều thập kỷ. Đây cũng là lý do nhiều thương hiệu lâu năm tiếp tục trung thành với vật liệu này, nhằm đảm bảo độ bền và trải nghiệm sử dụng dài hạn.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng sự phát triển của công nghệ có thể dần thu hẹp khoảng cách giữa 2 loại vật liệu. Các tiêu chuẩn mới của Trung Quốc cũng yêu cầu cao hơn về thiết kế và quy trình sản xuất tổng thể.