Động thái kỳ lạ của FIFA

Chưa đầy 3 tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026, FIFA bất ngờ hủy hàng nghìn phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Theo Hiệp hội Khách sạn Greater Philadelphia, FIFA hủy khoảng 2.000 phòng tại thành phố Philadelphia, dù trước đó từng đặt tới 10.000 phòng để phục vụ công tác tổ chức. Đáng chú ý, việc hủy đặt phòng diễn ra tại 4 khách sạn nằm ở khu vực trung tâm, khiến giới kinh doanh lưu trú không khỏi bất ngờ.

Chủ tịch Hiệp hội, ông Ed Grose chia sẻ rằng động thái này tuy gây tiếc nuối nhưng không tạo ra khủng hoảng. "Những phòng này sẽ nhanh chóng được đưa trở lại thị trường và bán cho người hâm mộ muốn đến Philadelphia theo dõi giải đấu", ông nói với truyền thông địa phương.

Không chỉ tại Mỹ, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Mexico City, vốn là một trong những địa điểm đăng cai World Cup 2026. Theo đại diện ngành khách sạn địa phương, khoảng 800 trong tổng số 2.000 phòng từng được FIFA đặt trước vừa bị hủy.

Ông Alberto Albarran Leyva, Giám đốc Hiệp hội Khách sạn Mexico City, cho biết FIFA ban đầu đặt số lượng lớn phòng nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt và đảm bảo vận hành suôn sẻ. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, tổ chức này nhận thấy không còn nhu cầu sử dụng toàn bộ số phòng đã đặt, nên tiến hành điều chỉnh.

Dù vậy, việc FIFA không công bố lý do cụ thể khiến nhiều người đặt dấu hỏi, nhất là trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang bước vào giai đoạn nước rút.

