Động thái kỳ lạ của FIFA

  Thứ năm, 26/3/2026 10:57 (GMT+7)
Chưa đầy 3 tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026, FIFA bất ngờ hủy hàng nghìn phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

FIFA hủy hàng loạt phòng khách sạn đặt trước.

Theo Hiệp hội Khách sạn Greater Philadelphia, FIFA hủy khoảng 2.000 phòng tại thành phố Philadelphia, dù trước đó từng đặt tới 10.000 phòng để phục vụ công tác tổ chức. Đáng chú ý, việc hủy đặt phòng diễn ra tại 4 khách sạn nằm ở khu vực trung tâm, khiến giới kinh doanh lưu trú không khỏi bất ngờ.

Chủ tịch Hiệp hội, ông Ed Grose chia sẻ rằng động thái này tuy gây tiếc nuối nhưng không tạo ra khủng hoảng. "Những phòng này sẽ nhanh chóng được đưa trở lại thị trường và bán cho người hâm mộ muốn đến Philadelphia theo dõi giải đấu", ông nói với truyền thông địa phương.

Không chỉ tại Mỹ, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Mexico City, vốn là một trong những địa điểm đăng cai World Cup 2026. Theo đại diện ngành khách sạn địa phương, khoảng 800 trong tổng số 2.000 phòng từng được FIFA đặt trước vừa bị hủy.

Ông Alberto Albarran Leyva, Giám đốc Hiệp hội Khách sạn Mexico City, cho biết FIFA ban đầu đặt số lượng lớn phòng nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt và đảm bảo vận hành suôn sẻ. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, tổ chức này nhận thấy không còn nhu cầu sử dụng toàn bộ số phòng đã đặt, nên tiến hành điều chỉnh.

Dù vậy, việc FIFA không công bố lý do cụ thể khiến nhiều người đặt dấu hỏi, nhất là trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang bước vào giai đoạn nước rút.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

