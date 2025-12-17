Đồng bạc xanh suy yếu

Giá USD nhích nhẹ nhưng vẫn dao động quanh vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 10, khiến giới đầu tư lo ngại về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất.

Dù nhích nhẹ trong phiên giao dịch gần nhất, chỉ số USD-Index vẫn dao động quanh vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 10. Ảnh: Reuters.

Chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, vừa tăng 0,18% lên 98,394 điểm nhưng vẫn dao động quanh vùng thấp nhất được thiết lập kể từ ngày 3/10. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số đại diện sức mạnh đồng USD đã giảm tới 9,5% và đang trên đà ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong năm kể từ 2017, theo Reuters.

Cùng thời điểm, đồng euro giảm 0,14% xuống còn 1,173 USD /EUR nhưng vẫn dao động gần mức cao nhất trong 12 tuần qua. Hiện, thị trường đang chờ đợi quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 18/12 và kỳ vọng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất.

Trong khi kinh tế Mỹ tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao 4,6%. Dù vậy, các nhà kinh tế cho rằng dữ liệu này có phần sai lệch bởi đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày.

"Những sai lệch nghiêm trọng trong số liệu việc làm khiến dữ liệu này gần như không thể sử dụng để ra quyết định trong tháng 1. Điều này sẽ cực kỳ khó để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh chính sách", ông Kieran Williams, Trưởng bộ phận giao dịch ngoại hối châu Á tại InTouch Capital Markets, nhận định.

Theo ông Williams, các nhà hoạch định chính sách sẽ cần đến những dữ liệu chính xác hơn trong quý I để xác định tốc độ suy yếu của nền kinh tế. Đáng chú ý, mốc tháng 3 hoặc tháng 4 có thể là kịch bản cơ sở cho khả năng nối lại việc cắt giảm lãi suất.

Fed đã cắt giảm lãi suất đúng như kỳ vọng trong tuần trước, đồng thời phát tín hiệu rằng chi phí vay khó có thể giảm thêm trong ngắn hạn, với dự báo chỉ còn một đợt cắt giảm nữa trong năm 2026. Tuy nhiên, thị trường hiện định giá khả năng cơ quan này sẽ có thêm 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm tới, dù việc cắt giảm ngay trong tháng 1 có thể khó xảy ra.

"Nếu chỉ số CPI công bố vào cuối tuần này đúng như kỳ vọng, Fed chắc chắn sẽ không chịu áp lực phải nới lỏng trong vài cuộc họp tới. Ngay cả tháng 3 cũng có thể là quá sớm để kỳ vọng một đợt cắt giảm", ông Thomas Mathews, Trưởng bộ phận thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Capital Economics, cho biết.

Trong bối cảnh đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD/VND tại thị trường trong nước có xu hướng ít biến động.

Trong phiên giao dịch ngày 17/12, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.146 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.888 đồng/USD và 26.403 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ trong phiên.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank hiện giữ giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 26.093 - 26.403 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên 16/12. Tương tự, VietinBank đang niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở 25.970 - 26.403 đồng/USD, trong khi BIDV giao dịch quanh 26.146 - 26.403 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, giá bán ra của đồng bạc xanh cũng giao dịch quanh mốc 26.403 đồng/USD, tức tăng nhẹ vài đồng so với giá chốt phiên liền trước. Ở chiều mua vào, các nhà băng chấp nhận giao dịch quanh vùng 26.130-26.228 đồng/USD.