Đồng USD suy yếu

Đồng USD đang giảm giá so với các đồng tiền quy đổi khác trên toàn cầu sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp vừa qua.

Đồng USD đang suy yếu sau khi Fed cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất. Ảnh: Bloomberg

Theo Reuters, Fed đã thực hiện cắt giảm lãi suất tham chiếu 0,25 điểm % sau cuộc họp kéo dài 2 ngày vừa qua.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed cho biết thị trường việc làm đã được xoa dịu, trong khi lạm phát vẫn đang tiến về mục tiêu 2%.

Theo đó, các báo cáo việc làm đã tăng mạnh hơn so với dự kiến ​​trong tháng 9. Tín hiệu này càng làm nhiều người kỳ vọng vào việc Fed có thể cắt giảm lãi suất ít hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết mức tăng số lượng việc làm trong tháng trước đã bị ảnh hưởng bởi tình hình bão lụt và nhiều cuộc đình công của người lao động.

“Ông Powell cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Fed đang cân nhắc tạm dừng hạ lãi suất. Họ đều muốn lãi suất giảm xuống dưới 4%/năm hoặc gần mức này, trước khi nghĩ đến việc tạm dừng cắt giảm. Đó là một điều bất ngờ khi xét đến vị thế của dữ liệu kinh tế Mỹ”, Adam Button, nhà phân tích tiền tệ tại ForexLive (Canada) cho biết.

Ông Powell nhấn mạnh cuộc bầu cử sẽ không tác động “ngắn hạn” đến chính sách của Fed. Ông chỉ ra rằng Fed sẽ không đưa ra các suy đoán xoay quanh việc các chính sách kinh tế của ông Trump sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của Fed ra sao.

Chỉ số USD-Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 cặp tiền tệ lớn khác đã giảm 0,67% xuống 104,4 điểm. Trước đó, chỉ số này đã ghi nhận mức cao nhất trong 4 tháng là 105,44 điểm khi các nhà đầu tư kỳ vọng các chính sách của ông Trump sẽ khiến USD mạnh lên.

Trong phiên 8/11, đồng USD đã suy yếu. “Khoảng 3 tuần trước cuộc bầu cử, đã có nhiều giao dịch mua vào đồng USD. Vì vậy, sự đảo chiều ngày hôm nay có thể là kết quả của việc đóng các giao dịch này”, Vassili Serebriakov, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại UBS cho biết.

Serebriakov nói thêm rằng khả năng đồng USD sẽ không tăng giá thêm nữa trước các tác động chính sách mới của ông Trump bao gồm tăng thuế quan.

Trong khi đồng USD mất giá, đồng bảng Anh đã tăng 0,78%, đạt 1,2979 USD /GBP.

Tương tự, so với đồng nội tệ Nhật Bản, USD đã mất giá khoảng 1,05% xuống còn 153,01 yen/USD. Tuy vậy, các chuyên gia dự báo đồng yen có thể bị ảnh hưởng bởi mức chênh lệch lãi suất lớn so với USD sau chiến thắng của ông Trump. Điều này có thể làm tăng thêm áp lực buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải tăng lãi suất ngay từ tháng 12 để ngăn đồng yen mất giá về mức thấp nhất trong 3 thập kỷ so với USD.

Tại thị trường Việt Nam, ngày 8/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 24.278 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên liền trước.

Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn - trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay là 23.064 - 25.491 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD (mua - bán).

Trên kênh ngân hàng, Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.151 - 25.491 đồng/USD, giảm 46 đồng chiều mua và 6 đồng chiều bán so với phiên hôm qua; VietinBank hiện chấp nhận giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.145 - 25.491 đồng/USD, tăng 100 đồng giá mua nhưng giảm 7 đồng giá bán; BIDV niêm yết giá mua vào ở mức 25.151 đồng/USD và bán ra ở 25.491 đồng/USD, đều thấp hơn so với giá cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường "chợ đen", tỷ giá USD/VND hôm nay cũng giảm mạnh 245 đồng giá mua và 45 đồng giá bán, hiện phổ biến được giao dịch ở mức 25.500 - 25.800 đồng/USD (mua - bán).