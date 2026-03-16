Đời tư kín tiếng của Kante

Suốt nhiều năm qua, N'Golo Kante luôn được xem là một trong những ngôi sao kín tiếng bậc nhất làng túc cầu.

Hình ảnh gây bão của Kante với một người phụ nữ Mali vào năm ngoái.

Năm 2025, hình ảnh về đám cưới truyền thống của N'Golo Kante tại Bamako (Mali) bất ngờ lan truyền rộng rãi. Kante diện bộ trang phục truyền thống Mali, đứng cạnh một cô gái mặc váy tím cùng chiếc khăn trùm đầu nổi bật.

Sau đó, nhiều nguồn tin cho biết câu chuyện về đám cưới của Kante thực chất chỉ là tin đồn trên mạng xã hội, không hề có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía cầu thủ hay người đại diện của anh.

Một số nguồn tin cho rằng người bạn đời của Kante là Jude Littler, nữ doanh nhân xứ Wales. Tuy nhiên, đến nay tiền vệ người Pháp chưa từng xác nhận hay công khai bất kỳ thông tin nào liên quan đến danh tính vợ mình.

Kante từ lâu nổi tiếng với lối sống giản dị và kín đáo. Trong khi nhiều ngôi sao bóng đá thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân, cựu sao Chelsea gần như tránh xa ánh đèn truyền thông, hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí hay đăng tải thông tin đời tư trên mạng xã hội.

Đối với người hâm mộ, sự kín tiếng ấy càng củng cố hình ảnh một ngôi sao tài năng nhưng khiêm nhường. Anh luôn chọn cách giữ gia đình và đời sống cá nhân tránh xa ánh hào quang sân cỏ.

Do đó, gần như không ai biết chính xác vợ Kante là ai, thậm chí đời sống gia đình của anh ra sao.

Hiện Kante vẫn tập trung cho sự nghiệp bóng đá. Tháng 1/2026, cầu thủ người Pháp rời Al-Ittihad và gia nhập Fenerbahce. Trước đó, anh trải qua giai đoạn thành công rực rỡ cùng Chelsea. Kante cũng là nhân tố quan trọng giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.

