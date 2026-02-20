Kante nhận trái đắng trong ngày tái xuất ở cúp châu Âu

Rạng sáng 20/2, Fenerbahce thua đậm 0-3 trước Nottingham ở lượt đi vòng play-off Europa League.

Kante không thể cứu Fenerbahce.

Sau 3 năm, N'Golo Kante mới lại xuất hiện ở một giải đấu cúp châu Âu. Tiền vệ người Pháp cùng đồng đội được kỳ vọng giành kết quả thuận lợi trên sân nhà nhưng lại để thua bạc nhược trước đối thủ đến từ Ngoại hang Anh. Ở trận này, cựu sao Chelsea thi đấu nhạt nhòa và chỉ được Flashscore chấm 6,4 điểm.

Nottingham Forest có màn khởi đầu như mơ dưới thời HLV Vitor Pereira. Đáng chú ý, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại từng bị chính Fenerbahce sa thải vào năm 2016.

Một trong những quyết định quan trọng đầu tiên của Pereira là điền tên Murillo trở lại đội hình xuất phát sau hai trận vắng mặt vì chấn thương. Trung vệ người Brazil nhanh chóng chứng minh giá trị không chỉ ở khả năng phòng ngự mà còn ở mặt trận tấn công. Giữa hiệp một, anh bất ngờ dâng cao từ tuyến dưới và tung cú sút xa hiểm hóc vào góc thấp khung thành, mở tỷ số cho Forest và ghi dấu bàn thắng đầu tiên của mình tại đấu trường châu Âu.

Nottingham đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng tại Premier League.

Được tiếp thêm hưng phấn, đại diện nước Anh tiếp tục kiểm soát thế trận. Ngay trước giờ nghỉ, Morgan Gibbs-White đánh đầu chuyền bóng từ một tình huống phạt góc để Igor Jesus dễ dàng lập công cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 và ghi bàn thắng thứ bảy của anh tại Europa League mùa này.

Sang hiệp hai, Fenerbahçe nỗ lực vùng lên nhưng hy vọng sớm bị dập tắt khi Gibbs-White tự mình ghi bàn thứ 3 sau pha phối hợp đẹp mắt với Igor Jesus và Omari Hutchinson. Những phút cuối, thủ môn Ederson liên tiếp cứu thua để ngăn cách biệt gia tăng.

Chiến thắng 3-0 không chỉ giúp Forest chấm dứt chuỗi ba trận không thắng mà còn tạo lợi thế lớn trước trận lượt về tại City Ground, nơi họ đang tràn đầy cơ hội tiến vào vòng 16 đội một giải đấu cúp châu Âu sau tròn 30 năm.