Đội của Ramos, Martial thua thảm

Sáng 25/9, Monterrey thua đậm đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Toluca với tỷ số 2-6 ở vòng 10 giải VĐQG Mexico.

Trên sân Nemesio Diez, Monterrey khởi đầu thuận lợi khi German Berterame mở tỷ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên, 10 phút sau, Sergio Ramos bỏ lỡ cơ hội vàng để nhân đôi cách biệt.

Cú sút phạt đền kiểu Panenka của cựu sao Real Madrid bị thủ môn Hugo Gonzalez cản phá. Pha hỏng ăn dường như bẻ gãy tinh thần của Monterrey, dẫn tới màn trình diễn tệ hại sau đó.

Toluca nhanh chóng tận dụng lợi thế tâm lý và đẳng cấp vượt trội. Jesus Angulo san bằng tỷ số ở phút 23, trước khi Paulinho (phút 25) và Nicolas Castro (phút 34) liên tiếp lập công, đưa Toluca vươn lên dẫn trước 3-1.

Dù Oliver Torres nhen nhóm hy vọng có điểm cho Monterrey với bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 39, Paulinho kịp hoàn tất cú đúp ngay trước khi hiệp một khép lại, giúp Toluca dẫn 4-2.

Sang hiệp hai, kịch bản không có gì thay đổi. Toluca tiếp tục thể hiện sự áp đảo hoàn toàn. Paulinho hoàn tất cú hat-trick ở phút 52, nâng tỷ số lên 5-2, và Nicolas Castro ấn định chiến thắng hủy diệt 6-2 ở phút 62.

Ramos có một trận đấu dưới sức. Ngoài việc đá hỏng phạt đền, anh còn để lộ nhiều khoảng trống chết người ở hàng phòng ngự, trực tiếp khiến đội nhà thảm bại. Tương tự, Anthony Martial, được kỳ vọng tạo đột biến, lại không thể hiện được gì nhiều khi vào sân từ ghế dự bị.

Sau 10 vòng đấu, Monterrey đứng thứ 3 với 22 điểm, bị chính Toluca vượt lên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại, trong khi kém đội đầu bảng Cruz Azul 2 điểm.